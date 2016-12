Constănţenii luptă pentru semifinale

Timp de trei zile, în perioada 22-24 februarie, Sala “Romeo Iamandi” din Buzău va găzdui turneul retur al Superligii Naţionale de tenis de masă, atât la masculin, cât şi la feminin, la startul competiţiei fiind prezente şi cele două echipe constănţene. La masculin, campioana en titre, CS 2004 Tomis Constanţa, porneşte din postura de mare favorită, după un tur perfect în care a înregistrat şapte victorii din tot atâtea jocuri. Constănţenii, în formula Andrei Filimon, Alexandru Cazacu, Lucian Munteanu, Simion Bogdan şi Cristian Grigore, au drept obiectiv calificarea în semifinale de pe prima poziţie. „În mod normal, dacă vom fi în formulă completă, ar trebui să câştigăm toate meciurile şi să ne păstrăm prima poziţie. Oricum, obiectivul nostru pentru acest sezon este câştigarea unui nou titlu de campioană”, a spus Andrei Filimon, care este şi antrenorul echipei constănţene. După disputarea turului, clasamentul se prezintă astfel: 1. CS 2004 Constanţa 14p; 2. CSM Bistriţa 13p; 3. Ateneu Reşiţa 12p; 4. Electrica Sf. Gheorghe 10p (6-5); 5. CSU Craiova 10p (8-8); 6. CS Pristavu Câmpulung 10p (5-8); 7. CS RER Buzău 8p; 8. ACTT Bucureşti 7p.

În schimb, la feminin, CS Farul Constanţa are o misiune mai dificilă în tentativa de a accede în semifinalele competiţiei. Gruparea de pe litoral a încheiat prima parte a întrecerii pe locul 5, la egalitate cu echipele clasate pe locurile 3 şi 4, dar antrenorul Viorel Filimon speră ca elevele sale să intre în “careul de aşi” care va lupta pentru titlul naţional. „Obiectivul nostru este clar, să terminăm în primele patru poziţii şi să mergem în semifinale. Spre deosebire de anii trecuţi, când câştigam titlul naţional fără probleme, valoarea echipei a scăzut, astfel că este posibil orice rezultat, chiar şi să terminăm pe locul 5”, a spus Viorel Filimon, care le are sub comanda pe Roxana Iamandi, Andreea Filip, Alina Zaharia şi Timeea Ursuly. După terminarea turului, clasamentul se prezintă astfel: 1. CSM Bistriţa 14p; 2. Hidroconstrucţia Slatina 13p; 3. ACS Dumbrăviţa 11p (9-7); 4. CSM Arad 11p (9-9); 5. CS Farul Constanţa 11p (7-9); 6. CSM Rm. Sărat 8p (9-7); 7. CSS Slatina 8p (7-7); 8. CSTA Bucureşti 8p (7-9).