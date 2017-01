Constănţenii mizează pe o surpriză în Copou

Ajunsă să tremure pentru menţinerea în prima ligă, formaţia de pe litoral joacă o “carte” importantă duminică, de la ora 21.00, la Iaşi, unde dă piept cu echipa gazdă, Politehnica, în etapa a 32-a. Elevii lui Basarab Panduru, aflaţi la doar patru puncte de primul loc retrogradant, visează la o victorie care să le asigure liniştea în ultimele două runde. “Nu va fi uşor, pentru că Poli Iaşi este o echipă care pierde greu pe teren propriu. Are un antrenor, care, ca şi mine, se agită mult, dar acum stă mai liniştit şi ne-ar avantaja mult dacă am evolua cu ambiţie. Contează şi celelalte rezultate, dar trebuie să jucăm şi noi pentru noi. Nu ştiu dacă trei puncte ne-ar fi de ajuns, am fi liniştiţi cu două victorii în etapele rămase”, a declarat antrenorul constănţean. Acesta va fi lipsit de cele mai importante piese de la mijlocul terenului, Iulian Apostol şi Dinu Todoran, ambii accidentaţi, în timp ce Marius Nae nu a fost oprit în lot din cauza prestaţiei slabe din meciul cu Timişoara. În schimb, au revenit Adrian Senin şi Ion Barbu, dar şi Armel Disney, pe care Panduru l-a ironizat din nou: “Am înţeles că a terminat şcoala de şoferi şi poate să vină cu noi”.

Formaţii probabile: Poli (antrenor Ionuţ Popa): Pleşca – Buta, Onuţ, A.Ilie, Ţîrlea – Miclea, Naidin, Mijin, Sfîrlea – Bîlbă, Pălimaru; FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas – Farmache, Gheară, Şchiopu, L.Florea – Băcilă, Teekloh, Otvoş, Senin – Tilincă, Guriţă. Partida va fi arbitrată de o brigadă formată din Ionică Serea (Focşani) la centru, ajutat la tuşe de Zoltan Szekely şi Dan Marchiş (ambii din Baia Mare).

Panduru, încă un an la Constanţa

În ciuda rezultatelor dezastruoase din acest sezon, conducerea Farului a luat o decizie mai puţin aşteptată, prelungindu-i contractul lui Basarab Panduru pentru încă un sezon. Vestea a fost dată chiar de antrenorul constănţean, în timpul conferinţei de presă desfăşurate vineri la sediul clubului. “M-am întîlnit joi seara cu patronul clubului şi am bătut palma. Voi continua la Farul şi în sezonul următor. Mă bucură încrederea dînsului în mine şi faptul că a apreciat munca mea, chiar dacă nu au fost rezultate”, a spus acesta. Vestea a fost confirmată de preşedintele executiv Florentin Chiforeanu, deşi acesta declarase iniţial că totul se va stabili la finalul sezonului. “Este adevărat, Panduru va fi şi în sezonul viitor pe banca tehnică a Farului”, a spus oficialul constănţean. Contestat de jucători, tehnicianul le-a răspuns acestora că nu se teme de atmosfera din vestiar şi că aceia care nu vor să rămână la echipă sub conducerea sa pot să plece. “Este normal să fie supăraţi pentru că nu au fost rezultate şi nu şi-au luat prime, dar nu ţinem pe nimeni cu forţa. Cînd i-am întrebat în iarnă cine vrea să plece, toţi au spus că vor să rămînă”, a explicat Panduru. O parte dintre oficiali, dar şi jucătorii, au privit însă anunţul ca o stratagemă pentru a asigura liniştea la echipă în ultimele trei etape, sperînd în continuare ca Panduru să părăsească echipa la finalul sezonului.