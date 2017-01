Constănţenii nu mai au căldură în calorifere

12:35:17 / 22 Aprilie 2014

Mirare !!!

Pentru toti "revoltatii", o intrebare: Cine v-a impiedicat sa va opriti caldura la intrare in bloc ??? Raspunsul este foarte simplu : lenea, indolenta, nerusinarea, credinta ca vi se cuvine totul fara munca si ca altii trebuie sa munceasca pentru voi. Sunteti proprietari, treceti la munca si puneti-va la punct instalatiile de termoficare de la intrarea in bloc(care sunt ale voastre), ca sa va puteti izola de RADET cand doriti. P.S. Pentru ala care si-a luat numele de Vlad Tepes. Sa stai ca idiotul si sa nu faci ceea ce trebuie, cand afara sunt 15 grade si calorifele ard(de ce nu ti-ai izolat caloriferele???), este o dovada a gradului de "inteligenta" de care dispui. Tu, sa vorbesti in numele tuturor lenesilor, indolentilor si nerusinatilor, si nu in numle tuturor constantenilor, ca nu te-a mandatat nimeni in acest sens.Si inca ceva : vezi ca v-au ajuns buruienile de langa bloc pana la etajul doi... Fa o reclamatie, dar nu te mai incurca cu Cuget Liber, Ziua etc. ci trimite una direct la Base, poate vine ala si va curata.