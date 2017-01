Constănţenii nu renunță la tradiția cămării pline pentru iarnă. Cât ne costă?

Cu toate că în ziua de astăzi poți găsi absolut orice fel de murături și conserve pe rafturile supermarketurilor, gospodinele din Constanța nu renunță la tradiția pregătirii proviziilor pentru iarnă. Ele au umplut piețele în căutarea celor mai bune prețuri la legumele de toamnă, fie că fac în această perioadă bulion, zacuscă, zarzavat sau pun murături. Vinetele, gogoșarii, roșiile, castraveții sau varza sunt doar câteva dintre produsele de pe listele gospodinelor în această perioadă. Forfota din piețe va continua și în săptămânile următoare, când vor începe să apară gogonelele și pepenii numai buni pentru pus la murat.

Am intrat în sezonul murăturilor şi al conservelor pentru iarnă, iar gospodinele au umplut piețele în căutarea celor mai bune prețuri la legumele de toamnă. Fie că fac în această perioadă bulion, zacuscă, zarzavat sau pun murături, toate se îngrijesc să aibă cămara plină la iarnă, așa că piețele au devenit neîncăpătoare. Vinetele, gogoșarii, roșiile, castraveții sau varza sunt doar câteva dintre produsele de pe listele gospodinelor în această perioadă. ”Anul acesta am de gând să pun câteva borcane cu castraveți murați, varză murată, gogoșari și zacuscă de vinete. Zarzavat pentru ciorbe am făcut deja. Am vrut să pun și bulion, dar roșiile sunt mai scumpe și nu atât de gustoase ca în anii trecuți, așa că m-am răzgândit. Bulionul o să îl cumpăr gata făcut din magazin”, a spus o constănțeancă, Anca. Ea mărturisește că în sezonul rece nu simte lipsa verdețurilor și a legumelor proaspete. ”Eu am pus la congelator, în pungi, mărar, leuştean şi pătrunjel, care-şi menţin aroma proaspătă. Tot la congelat am mai pus ardei și vinete coapte, dar și fasole verde și dovlecei”, a precizat gospodina. Reporterii cotidianului ”Telegraf” au studiat prețurile comercianților din piețe la legumele de sezon. Vinetele costă, în această perioadă, 1,5 - 2 lei kg, roșiile - 2,5 - 4 lei kg, gogoșarii - între 2,5 și 4 lei kg, varza - 1,5 lei kg, castraveții - între 2 și 2,5 lei kg. La final, pentru a avea o cămară plină cu câte ceva din toate, o familie scoate din buzunar câteva sute de lei. Însă cum puţine femei nu îşi fac provizii pentru iarnă, vânzările merg foarte bine chiar dacă unele preţuri sunt mai ridicate. Doar tinerele gospodine preferă gogoșarii și castraveții murați, vinetele coapte și zacusca de pe rafturile supermarketurilor sau hipermarketurilor, evitând astfel ore de muncă pentru pregătirea lor. Forfota din piețe va continua și în săptămânile următoare, când vor începe să apară gogonelele și pepenii numai buni pentru pus la murat.

5 GREŞELI PE CARE LE FACI FRECVENT ÎN PREPARAREA MURĂTURILOR

Editorul culinar Dawn Perry a publicat în revista „Bon Appétit” o listă cu cele mai frecvente greşeli când punem murături. O greșeală ar fi aceea că le îndulcim prea mult. „Murăturile trebuie să fie acre şi sărate, nu dulci”, precizează Perry, adăugând că nu este nimic în neregulă dacă punem zahăr, însă trebuie urmărită cu atenţie reţeta: unele reţete presupun mai mult de un sfert de cană de zahăr. Nici dacă punem prea mult oţet nu este în regulă. Dacă folosiţi doar oţet pentru compoziţia murăturilor, gustul lor va fi prea ascuţit şi înţepător, avertizează Perry. Compoziţia înseamnă mai mult decât apă, sare, zahăr sau oţet. Ingredientele sunt apa, sarea, zahărul şi oţetul, însă, pe lângă acestea, e recomandat să pui şi condimente. „Seminţele de muştar, bucăţile de ardei sau frunzele de dafin sunt arome clasice. Dar nu vă limitaţi. Adăugaţi mentă sau busuioc sau orice găsiţi în grădină”, potrivit lui. Totodată, se poate întâmpla să punem legumele în borcan şi apoi să turnăm saramura şi să realizăm că nu ne ajunge. „Măsuraţi atent şi asiguraţi-vă că aveţi suficientă saramură pentru cantitatea de murături”, se arată în revista „Bon Appétit”.