Constănţenii nu ştiu că pot apela la îngrijirile la domiciliu

Persoanele bolnave de cancer şi cele paralizate au dreptul la îngrijire la domiciliu, însă, în judeţul nostru, doar cîteva persoane s-au adresat de la începutul anului şi pînă acum firmelor specializate în acordarea acestor îngrijiri. Reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate susţin că, în Constanţa, există două firme specializate în îngrijirea la domiciliu. “Avem bani nefolosiţi, în jur de trei miliarde de lei, pentru aceste servicii. S-au cheltuit doar 100 de milioane de lei. Ne gîndim să direcţionăm aceşti bani către laboratoare, care nu mai fac faţă solicitărilor”, a declarat preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. Reprezentanţii CJAS spun că orice pacient bolnav de cancer în fază terminală sau paralizat are dreptul la 52 de zile de îngrijire la domiciliu pe an, dar că nu s-au înregistrat prea multe cereri. Cauza principală pentru această situaţie, susţin reprezentanţii CJAS, ar fi faptul că locuitorii Constanţei nu ştiu de această facilitate. Pe de altă parte, rudele celor bolnavi spun că nu au de unde să ştie de această metodă de îngrijire, deoarece nimeni nu îi informează. “Nu ştiam de această metodă. Am avut mama bolnavă de cancer în fază terminală în urmă cu trei luni şi medicii mi-au spus să o iau acasă că nu mai are nicio şansă de vindecare. Am întrebat dacă nu există o modalitate să o îngrijească cineva la domiciliu şi mi s-a spus că nu există astfel de servicii în ţara noastră. Cred că nu se face o promovare a îngrijirii la domiciliu. Dacă medicii, care ar trebui să ştie astfel de lucruri, nu ne ajută, de unde am putea să le aflăm noi, cei din afara sistemului sanitar”, a spus Ina Tudor.