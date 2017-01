Constănţenii participă la Olimpiada Internaţională de Limbă Turcă

Liceul Internaţional de Informatică Constanţa a premiat cîştigătorii Olimpiadei Naţionale de Limbă Turcă unde, din 70 de candidaţi primii clasaţi vor participa, în perioada 9-17 iunie 2006, la faza internaţională care va avea loc la Ankara, Turcia. "România are trei reprezentanţi, Iaia Selma, Mustafa Ilias şi Bujin Andreea. Elevii noştri vor concura cu participanţi din peste 60 de ţări. Pînă la plecarea în Turcia, olimpicii constănţeni au fost integraţi într-un program de pregătire suplimentară care are loc la Bucureşti, sub îndrumarea prof. Fahrettin Arslan", a declarat purtătorul de cuvînt al Liceului Internaţional de Informatică, Anca Mariela Ion.

În cadrul competiţiei, care are trei etape, vor fi susţinute mai multe teste: examen scris, prezentare în limba turcă a ţării de unde provine concurentul, susţinerea unui moment artistic. Noutatea este că, pentru prima oară, la Olimpiada de la Ankara fiecare ţară va avea un stand de prezentare, iar concurenţii vor prezenta vizitatorilor istoria, obiceiurile şi tradiţiile ţării pe care o reprezintă în concurs.