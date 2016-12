Constănţenii pot admira două ambarcaţiuni Class One

Constanţa a intrat în săptămîna celui mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia. Sosită prima în oraşul de la ţărmul mării, echipa Ugland Offshore Racing, împreună cu Power Marine, firma organizatoare a evenimentului de la Constanţa, a decis să facă o surpriză constănţenilor şi turiştilor aflaţi pe litoral. Astfel, ambarcaţiunea Welmax 90, care a cîştigat anul trecut cursa de la Mamaia, dar şi titlul european, a fost expusă, în faţa centrului comercial City Park Mall, alături de una dintre cele două ambarcaţiuni oficiale ale competiţiei, Nor-tech. Iubitorii sporturilor cu motor s-au arătat încîntaţi de această acţiune, fotografiindu-se lîngă cele două ambarcaţiuni. “Nu credeam că vom putea vedea în România astfel de ambarcaţiuni, care costă milioane de euro. Din cîte am înţeles, merg cu viteze de peste 200 de kilometri la oră. Am fost şi anul trecut la cursă şi voi încerca să merg şi anul acesta”, a spus George, din Constanţa. Cele două ambarcaţiuni vor rămîne expuse în faţa centrului comercial City Park Mall pînă marţi, cînd vor fi mutate din nou la cartierul general din staţiunea Mamaia, situat pe malul Lacului Siutghiol, în faţa Hotelului Rex.

Ieri au intrat în România alte trei echipe, Maritimo Australia, GiorgiOffshore Racing şi Veneta Marina - Scam, care vor ajunge în cursul zilei de astăzi la Constanţa. Australienii reprezintă marea revelaţie a începutului de sezon, după ce au încheiat cu ambele ambarcaţiuni, Maritimo 11 şi Maritimo 12, pe podium. Pentru echipa de la Antipozi, debutantă în Class One World Powerboat Championship, cursa pe Lacul Siutghiol reprezintă o necunoscută, Maritimo Australia fiind prezentă pentru prima oară la Mamaia. În schimb, italienii de pe ambarcaţiunile Giorgioffshore 18 şi Foresti & Suardi - Roscioli Hotels 8 speră să dea lovitura în absenţa echipei Spirit of Qatar.