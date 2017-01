Constănţenii refuză să ajute Guvernul

PATRU PERSOANE. După tot felul de măsuri drastice (reduceri salariale cu 25%, majorări de taxe şi impozite, dar şi introducerea altor impozite), Guvernul Boc a invocat, în luna iunie a acestui an, spiritul solidarităţii umane din dorinţa de a mai strânge câţiva bani la bugetul statului. „Competentul” Guvern a deschis un cont la Trezoreria Naţională în care cetăţenii pot dona bani. Deşi a fost deschis în urmă cu mai bine de patru luni, doar câţiva constănţeni care pot fi număraţi pe degetele de la o mână au făcut donaţii în contul special deschis la Trezorerie. „Până în prezent, în conturile venituri ale bugetului de stat - donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice a fost donată suma de 2.403 lei. Acest cont a fost deschis la începutul lunii iunie, iar sumele donate pentru diminuarea efectelor crizei economice constituie venituri ale bugetului de stat şi nu sunt afectate unei cheltuieli bugetare anume”, a declarat trezorierul şef al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Laurenţiu Mateizer. Potrivit afirmaţiilor trezorierului şef, în toată această perioadă, donaţiile au fost făcute de către persoane fizice care nu au vrut să-şi dezvăluie numele, acestea fiind făcute sub aspectul anonimatului. „Doar patru constănţeni au donat bani în acest cont. Din datele pe care le avem, doi constănţeni au donat câte 1.000 de lei, în timp ce un alt constănţean a depus, de două ori, câte 200 de lei. Totodată, o persoană din municipiul Mangalia a donat timp de trei luni câte un leu”, a afirmat Laurenţiu Mateizer.

NICI NU VOR SĂ AUDĂ DE DONAŢII. Unii constănţeni nici nu ştiu de existenţa acestui fond de solidaritate şi cu atât mai puţin se pune problema ca aceştia să doneze bani. „Habar nu aveam de acest cont. Oricum, nu am să depun niciun ban pentru acest Guvern care nu a făcut altceva decât să ne aducă „la sapă de lemn”. De ce să le dăm bani? Nu este destul că le plătim salariile din micile venituri pe care le câştigăm?”, a declarat Marian Muşat. Pe de altă parte, există şi persoane care nici nu vor să audă de donaţii având în vedere tăierile de salarii. „Nu donez deoarece am rămas cu prea puţini bani în urma tăierilor salariale. Am un venit net lunar de 470 de lei din care trebuie să plătesc utilităţile, să cumpăr de mâncare şi de îmbrăcat şi să întreţin şi doi copii la şcoală. Să doneze minunaţii guvernanţi care au salarii nesimţite”, a spus Lenuţa Macovei.