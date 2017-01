Constănţenii renunţă la certificatele de trezorerie

Constănţenii continuă să renunţe la certificatele de trezorerie pentru a-şi depune banii în bănci. La lansarea pe piaţă a certificatelor de trezorerie, respectiv în 1999, existau, la nivelul judeţului Constanţa, peste 560.000 de certificate. În prezent, numărul acestora scade de la o lună la alta. Trezorierul şef al Activităţii de Trezorerie Constanţa, Laurenţiu Mateizer, consideră că dacă oamenii vor solicita răscumpărarea certificatelor de trezorerie în ritmul de acum, în cel mult doi ani, acestea vor fi lichidate. „Trendul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este acelaşi din ultimul an. De la o zi la alta, tot mai mulţi constănţeni solicită răscumpărarea certificatelor. Există două motive pentru care oamenii solicită această răscumpărare: au ajuns la fundul sacului şi acestea sunt ultima speranţă sau micşorarea dobânzii, de la 10% la 6,25%. Chiar dacă dobânda este inferioară celor practicate de unele bănci, avantajul acestor instrumente financiare este că nu se percep comisioane de niciun fel”, a declarat Laurenţiu Mateizer. În decembrie 2008 valoarea certificatelor de trezorerie era de 24.792.100 lei, iar în prezent, valoarea celor rămase în Trezorerie este de 15.826.600 lei. Dacă mâine statul ia hotărârea să lichideze certificatele de trezorerie, pe lângă această sumă ar mai trebui să mai plătească o dobândă de 9.435.995 lei. Atunci când au fost lansate certificatele de trezorerie, acestea aduceau posesorilor o dobândă de 13,5% pe an la scadenţă de 90 zile, respectiv 14% pe an la scadenţă de 180 zile. În plus, ofereau avantajul unui randament fix pe perioada constituirii, în condiţiile în care dobânzile pe piaţa bancară erau foarte scăzute. După ce s-a împrumutat de la populaţie timp de câţiva ani, Ministerul Finanţelor Publice a decis, în 2005, sistarea emisiunilor de certificate de trezorerie adresate românilor. În lipsa lichidităţilor de la Fondul Monetar Internaţional, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) preferă acum să se ploconească la bănci pentru ca acestea să stea cât mai confortabil, în loc să reia emisiunea certificatelor de trezorerie pentru populaţie. MFP a anunţat că va emite în această lună certificate de trezorerie cu discont şi obligaţiuni de tip benchmark în valoare totală de 4,6 miliarde lei, în vederea refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetar. În primul trimestru, MFP a atras de pe piaţa locală 12,7 miliarde lei, peste nivelul de 10-12 miliarde lei estimat iniţial, iar în aprilie a atras 4,57 miliarde lei. Anul trecut, Finanţele au luat din piaţă aproape 65 miliarde lei (peste 15 miliarde euro), de peste cinci ori mai mult decât în 2008.