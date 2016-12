Constănţenii renunţă la certificatele de trezorerie

Deşi statul a mărit dobînda certificatelor de trezorerie de la 7%, la 10%, constănţenii continuă să renunţe la acestea şi să-şi depună banii în bănci. La lansarea pe piaţă a certificatelor de trezorerie, respectiv în 1999, existau, la nivelul judeţului Constanţa, peste 560.000 de certificate. În prezent, numărul acestora scade de la o lună la alta. Potrivit trezorierului-şef al Activităţii de Trezorerie Constanţa, Laurenţiu Mateizer, în ultima perioadă, din ce în ce mai mulţi constănţeni optează pentru răscumpărarea titlurilor. „De la o zi la alta, tot mai mulţi constănţeni solicită răscumpărarea certificatelor pentru a-şi depune banii la instituţiile bancare, acolo unde dobînzile sînt mult mai avantajoase. În decembrie 2008, valoarea certificatelor de trezorerie se ridica la 24.792.100 lei, iar la 15 ianuarie, valoarea celor rămase în trezorerie era de 23.550.200 lei. În prezent, doar 6.808 constănţeni mai au certificate de trezorerie în valoare de 18.000.000 lei. Acest lucru demonstrează că oamenii nu mai doresc să îşi păstreze banii în certificate de trezorerie“, a declarat Laurenţiu Mateizer. Trezorierul şef a mai explicat că atunci cînd au fost lansate certificatele de trezorerie, acestea aduceau posesorilor o dobîndă de 13,5% pe an la scadenţă de 90 zile, respectiv 14% pe an la scadenţă de 180 zile. În plus, ofereau avantajul unui randament fix pe perioada constituirii, în condiţiile în care dobînzile pe piaţa bancară erau foarte scăzute. După ce s-a împrumutat de la populaţie timp de cîţiva ani, Ministerul Finanţelor Publice a decis, în 2005, sistarea emisiunilor de certificate de trezorerie adresate românilor.

Dobînzile la depozite au scăzut peste noapte

Este bine de ştiut faptul că, după ce ajunseseră la 15 - 16 procente pentru lei şi 7,5 procente pentru euro, dobînzile pentru depozite au început să fie uşor reduse. Măsura de reducere a dobînzilor a fost luată în a doua parte a acestei luni, ca urmare a relaxării politicii monetare adoptată de Banca Naţională a României (BNR). Astfel, în loc să se întreacă în oferte de majorare a dobînzilor la produsele de economisire, băncile au anunţat, una după alta, că au tăiat dobînzile, astfel că Alpha Bank a operat reduceri de pînă la jumătate de punct procentual la depozitele la termen în euro şi de pînă la un punct procentual la economiile în lei. La depozitele în lei pentru persoane fizice, noile niveluri ale dobînzilor se situează între 10,5% şi 11,75% pe an, în funcţie de tipul produsului şi de scadenţă. Pe segmentul persoanelor juridice, noile dobînzi pentru economiile în lei se încadrează în intervalul 9,25%-10,5% pe an. Pe segmentul depozitelor în euro, clienţii băncii vor avea acces, în funcţie de scadenţă, la dobînzi cuprinse între 3,25% şi 4,5%. În acelaşi trend s-a înscris şi banca Millennium Bank, care a operat reduceri la dobînzile depozitelor în lei şi euro cu pînă la două puncte procentuale, indiferent de data scadenţei. Printre băncile care au tăiat din dobînzi, în ultima perioadă, se numără liderul pieţei, Banca Comercială Română (BCR), care a redus ratele la depozitele la termen şi la conturile de economii cu pînă la 1,75%. Astfel, la BCR, dobînzile standard bonificate la depozitele în lei ajung pînă la 12% pe an, în timp ce pentru contul de economii Maxicont BCR, dobînda maximă bonificată la economiile în lei este 10,5% pe an.