Constănţenii sărbătoresc dragostea la Maritimo

Îndrăgostiţii de toate vârstele de la malul mării care trec, în aceste zile, pragul Maritimo Shopping Center se pot bucura de momente de tandreţe deosebite, fiind fericiţii posesori ai unor amintiri unice. Mai mult, organizatorii de la Maritimo le-au pregătit, pe lângă decorurile „drăgăstoase”, şi nişte premii speciale. Cuplurile constănţene se pot fotografia cu o replică a celebrului Turn Eiffel din Paris şi se pot cununa sau pot divorţa pentru o zi la altarul lui Elvis Presley, activităţi simbolice pe care le-au desfăşurat de Valentine’s Day şi pe care le pot face până la Dragobete - 24 februarie.

JURĂMÂNT ÎN FAŢA LUI ELVIS PRESLEY Dan şi Dana sunt un cuplu constănţean trecut de 30 de ani, dar pentru care dragostea înseamnă fiecare moment petrecut în doi, ei profitând de fiecare ocazie pentru a se simţi bine împreună şi a-şi dovedi afecţiunea. Cei doi s-au prezentat cu entuziasm, vineri seară, la altarul lui Elvis Presley amplasat în zona Domo Service, unde, anul trecut, a fost amplasată o copie fidelă a faimoasei capele din Las Vegas, Graceland Wedding Chapel, şi unde „Regele” Elvis a fost maestru de ceremonii. Dan şi Dana au fost „binecuvântaţi” în stil „Vegas” de către Elvis, care le-a pus la mână brăţările în formă de inele de logodnă şi apoi le-a completat şi oferit certificatul de cununie valabil timp de 24 de ore. Cei doi s-au pozat, s-au îmbrăţişat şi sărutat în văzul miilor de oameni care, la acea oră, sărbătoreau Valentine’s Day prin cumpărături sau alte activităţi relaxante în Maritimo. „Noi vrem să trăim fericiţi toată viaţa. Suntem de un an şi şapte luni împreună. Nu avem în plan căsătoria adevărată deocamdată, pentru noi un simplu act nu schimbă cu nimic relaţia”, a declarat Dan. „Este o iniţiativă super! Ne bucurăm mult de ea. Am aflat de pe Facebook de această iniţiativă şi am venit să sărbătorim Valentine’s Day la Maritimo. Seara este programată romantic şi la restaurant”, a declarat, cu mult entuziasm, şi Dana.

De cealaltă parte, maestrul „Elvis Presley” din Maritimo a recunoscut că mulţi dintre constănţeni nu prea s-au înghesuit, la început, să se cunune pentru o zi, dar de Valentine’s Day s-au arătat mult mai interesaţi. Personajul Elvis a rămas la fel de fermecător ca în anii de glorie, astfel că mai multe doamne şi domnişoarele singure l-au preferat pentru poze.

JUSTIN TIMBERLAKE VĂ AŞTEAPTĂ LA PARIS! În căutarea inimioarelor, a florilor, a felicitărilor şi a altor cadouri de Valentine’s Day, constănţenii s-au delectat, vineri, şi într-un colţ din Paris. În zona Info Desk din Maritimo este amplasată o replică de cinci metri a celebrului Turn Eiffel, la baza căruia pot lua loc la masă, unde se pot bucura de un moment de tandreţe şi de ospitalitatea unui „garcon” parizian, ingrediente pe care le pot păstra ca amintiri foto. Cuplurile care se fotografiază în faţa Turnului Eiffel şi trimit fotografiile pe adresa concurs@maritimocenter.ro pot câştiga bilete la concertul pe care Justin Timberlake îl va susţine în fermecătoarea capitală a Franţei, pe 26 aprilie. Mai mult, ei vor primi şi biletele de avion oferite de Turkish Airlines Constanţa, pe ruta Constanţa - Paris şi retur.

Lavinia şi Ionuţ, un cuplu de tineri căsătoriţi, au dorit o amintire foto cu Turnul Eiffel din Maritimo şi s-au declarat extrem de încântaţi. „Este ceva deosebit... nu am văzut Parisul până acum, dar poate că nu e târziu. Ar fi frumos. Am venit să sărbătorim Vallentine’s Day la Maritimo pentru că avem mai multe opţiuni la îndemână aici. La Elvis nu mergem, că suntem deja căsătoriţi, iar cu divorţul nu ne jucăm”, a declarat Lavinia Elena.