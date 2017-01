Constănţenii s-au călcat în picioare pentru a primi coletele trimise din străinătate

Pentru mii de constănţeni, luna decembrie reprezintă nu doar perioada sărbătorilor de iarnă petrecute în familie sau departe, tocmai în staţiunile montane, ci şi un motiv de bucurie prilejuit de cadourile trimise din străinătate de cei dragi. În această perioadă, în ţară ajung mai mulţi bani ca de obicei, sumele trimise de românii din Spania, Italia sau Germania, dublîndu-se comparativ cu oricare alta lună a anului. Dacă cei mai mulţi preferă să trimită bani, nu puţine sînt persoanele care aleg să le facă surprize celor dragi expediind colete cu haine, jucării şi electrocasnice. Cum între Crăciun şi Anul Nou cele mai multe instituţii publice sînt închise sau funcţionează cu program redus, constănţenii care în această perioadă trebuie să intre în posesia coletelor venite de peste hotare au asaltat, ieri, Oficiul Poştal nr. 11, din zona Tomis III. Oamenii veniseră încă de la primele ore ale dimineţii să prindă un loc cît mai în faţă la ghişeul instituţiei. Avînd în vedere că acesta este singurul oficiu poştal din judeţ de unde se trimit sau sînt primite colete externe, şi fiind ultima zi din an în care mai pot fi preluate pachetele, agitaţia oamenilor era cît se poate de mare. „Am venit pentru a primi un colet trimis de fata mea din Germania. Nu pot spune că am aşteptat foarte mult pentru a-mi rezolva problema, însă dacă ţinem cont că fiecare încercînd să îşi facă treburile necesare pentru a intra cum se cuvine în noul an, nu este tocmai plăcut să aştepţi atît aici. M-am obişnuit cu situaţia şi nu am ce face”, a povestit Ioana Alexandru, o femeie venită din Ovidiu. Totuşi, reprezentanţii oficiului poştal susţin că dacă în mod obişnuit nu sînt predate sau preluate mai mult de 30 de colete, de sărbători, numărul acestora creşte peste aşteptări. Din păcate, nimeni nu poate găsi o rezolvare favorabilă, singura soluţie aplicată de conducerea Direcţiei Regionale Vamale Constanţa fiind reprezentată de dublarea personalului la ghişeele de relaţii cu clienţii. „În această perioadă programul se desfăşoară între orele 11.00 şi 17.00, însă cele mai multe din cele peste 200 de solicitări le avem după amiaza. Pe lîngă singurul vameş care lucrează la distribuirea coletelor, am hotărît să acoperim în ture personalul de la ghişeu. Acum avem patru oameni care lucrează doar aici şi putem spune că pînă la sfîrşitul programului nimeni nu va pleca neservit", a declarat dirigintele Oficiului Poştal nr.11 Constanţa, Margareta Popa.