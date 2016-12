Constănţenii s-au impus în finalele de la 14 şi 16 ani la Cupa “Mamaia IDU”

Lupta s-a încins în cadrul celei de-a cincea zi de concurs a turneului de tenis Cupa “Mamaia IDU”. Pe arenele de tenis de la Club Mamaia IDU au fost desemnaţi, ieri, câştigătorii în cadrul a patru probe de concurs: simplu masculin 16 ani, dublu masculin 16 ani, simplu feminin 14 ani şi simplu masculin 14 ani. Sportivii constănţenii au fost prezenţi în trei dintre ele, reuşind să se impună în cele trei finale disputate. Duelul pentru trofeul pus la bătaie în proba de simplu masculin la 16 ani s-a dovedit a fi cel mai interesant, mai ales că în finală s-au întâlnit principalul favorit al categoriei Alexandru Buzelan (LPS - CSS Constanţa) şi favoritul nr. 2, Bogdan Marin (CS Ştiinţa Constanţa). Întâlnirea a fost câştigată de Buzelan, care şi-a îngreunat drumul spre trofeu în cel de-al doilea set, deşi primul fusese adjudecat de o manieră categorică, scor final 6-0, 7-6. „Meciul a fost echilibrat. În primul set am jucat bine, dar adversarul meu şi-a revenit în cel de-al doilea set, pe care l-am câştigat foarte greu. Nu am avut însă emoţii pentru că îl ştiu de când eram mic şi mai jucasem împotriva lui. Mă bucur că am câştigat acest turneu şi sper să urmeze şi altele”, a declarat Buzelan. La 14 ani feminin, Andrada Surdeanu (LPS CSS Constanţa, favorită nr. 3) s-a impus după ce a trecut în finală de Brînduşa Grasu (ACS KymStar), scor 7-5, 6-4. În proba masculină la 14 ani, Sergiu Bucur (CS Mamaia IDU, favorit nr. 1) nu a avut emoţii în faţa lui Daniel Cozma (CS Sănătatea Ergolenm SM), împunându-se în ultimul act cu 6-1, 6-1. Finala de la dublu masculin 16 ani a avut nevoie de trei seturi pentru a fi desemnată perechea câştigătoare. În cele din urmă, perechea Mihail Costache / Sorin Roşca (TC AS Piteşti / TC Micul AS Iaşi) s-a impus, cu 6-4, 0-6, 10-5, în faţa cuplului Bogdan Apostol / Claudiu Mircea (CS TC Coreco Iaşi / CS Giglio Iaşi). Tot ieri, s-au stabilit şi semifinaliştii în probele feminine şi masculine ale categoriilor 10 şi 12 ani. Printre constănţenii care se menţin în concurs se numără Ştefan Paloşi (LPS - CSS Constanţa) şi Ramona Chivu (LPS - CSS Constanţa) - la 10 ani şi Andrei Alexandrescu (LPS - CSS Constanţa) - la 12 ani, în timp ce aseară s-au decis semifinaliştii în probele de dublu feminin şi masculin de la 12 ani.