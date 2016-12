Constănțenii și turiștii, așteptați la „Cea mai mare oră de sport“

Constănțenii și turiștii care se află în acest sfârșit de săptămână în Mamaia și care sunt preocupați să aibă o viață sănătoasă sunt invitați să participe la ”Cea mai mare oră de sport”, organizată în cadrul campaniei ”Mișcarea face bine”. Evenimentul organizat de Telekom Romania, Smart Atletic și Getfit va avea loc sâmbătă, 6 august, în Piațeta Perla, începând de la ora 9.00, și va dura 12 ore. Programul cuprinde clase de fitness precum Fight Klub Khai Bo, Steel Tonic și Combat,Fit Girls, TotalX30, Aerobic, Pump Circuit Training, Rebound AAS, FreeStyler, Kangoo Jumps și Zumba, susținute de antrenori experimentați din țară și străinătate. De asemenea, iubitorii de volei sunt invitaţi să participe la un campionat pe echipe, iar cei pasionați de fotbal își pot testa abilitatea de atacanți, șutând la poartă. Intrarea este gratuită și se va face în limita locurilor disponibile pentru fiecare clasă. În Piațeta Perla vor fi amplasate și corturi unde se pot face gratuit diverse teste medicale, iar cei interesați pot primi recomandări medicale avizate, precum și sfaturi pentru o alimentație echilibrată și sănătoasă. Anul acesta, „Cea mai mare oră de sport” sărbătorește 6 ani de la prima ediție și reprezintă cel mai mare eveniment sportiv desfășurat sub umbrela campaniei „Mișcarea face bine”. Din 2011 încoace, prin intermediul campaniei pro-sănătate „Mișcarea face bine” au fost desfășurate și susținute zeci de evenimente sportive, numărul acestora crescând de la an la an. “Cea mai mare oră de sport este un eveniment a cărui popularitate a crescut natural de la an la an. În 2015 ne-am bucurat de prezența a aproximativ 20.000 de participanți și spectatori la cele trei evenimente organizate, iar anul acesta am depășit acest număr după edițiile de la București și Brașov. La Mamaia așteptăm cu drag alte câteva mii de entuziaști, iubitori ai unui stil de viață sănătos”, a declarat Ruxandra Vodă, director Comunicare, Telekom Romania. Programul complet al evenimentului este disponibil pe www.miscareafacebine.ro, platforma de informare dedicată campaniei.