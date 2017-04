Constănțenii ultramaratonişti duc România în elita alergării montane din lume

Doi constănțeni au participat la sfârșitul săptămânii trecute la ultramaratonul montan „100 Miles of Istria“, desfășurat între localitățile croate Labin și Umag. Așa cum am mai anunțat, Mihai Nenciu (37 de ani, parașutist, scafandru, montaniard, alpinist și alergător pe distanțe lungi) și Bogdan Ofițeru (30 de ani, fost practicant al atletismului de performanță, actualmente alergător în curse de anduranță) au fost singurii constănțeni care s-au aliniat la startul acestei competiții extrem de dure și desfășurate pe un traseu care a parcurs de la est la vest tot lanțul muntos al Croației. Practic, cei peste 400 de alergători din 41 de țări care au luat startul la ultramaraton (în total au fost circa 1.000 de participanți, care au fost împărțiți pe mai multe categorii, în funcție de distanțele parcurse) au traversat Croația de-a latul!

„A FOST CEL MAI GREU LUCRU PE CARE L-AM FĂCUT VREODATĂ!”

„Cred că a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată! A fost extrem, extrem de dificil, dar am terminat cu bine și am luat cele 4 puncte care erau puse în joc la această cursă. În momentul de față avem cele 9 puncte care ne erau necesare pentru a putea participa în 2018 la Ultra Trail de Mont Blanc, practic principalul nostru obiectiv pentru cursa din Croația”, a declarat Mihai Nenciu.

Obiectivul celor doi este să fie selectați printre participanții la ediția din 2018 a Ultra Trail du Mont Blanc, considerat la ora actuală ca Jocurile Olimpice pentru alergătorii montani. „Este cel mai dur și cel mai dorit traseu, unde ajunge doar elita alergătorilor montani. Se traversează trei țări: Franța, Elveția și Italia. Sunt 180 km de alergat și o diferență de nivel de peste 10.000 de metri. Chiar și participarea acolo reprezintă o performanță în sine. La Mont Blanc sunt locuri puține pentru fiecare țară, probabil că România va avea doar două sau trei locuri”, a precizat Nenciu.

FIECARE A PIERDUT PESTE 3 KILOGRAME DIN GREUTATEA CORPORALĂ

Cei doi au reușit să termine cursa din Croația înainte de termenul-limită (48 de ore) și să se încadreze în cei 4 timpi intermediari, ba mai mult, au coborât sub 40 de ore. Bogdan Ofițeru a terminat după 27 de ore și 45 de minute (un timp de excepție!), iar Mihai Nenciu după 38 de ore și 25 de minute.

„Cursa a fost extrem de solicitantă, din cauza traseului tehnic și a faptului că am prins niște zile toride, cu temperaturi de aproape 30 de grade. Noaptea temperatura cobora până aproape de zero grade, iar ziua era extrem de cald pentru o zonă montană. Din aceste motive, rata de abandon a fost una enormă, aproape 50%, cele mai multe abandonuri fiind înregistrate cu 20-30 de kilometri înainte de finiș. Oboseala plus căldura ne-au dat și nouă mult de furcă, mai ales după kilometrul 110. Din cauza oboselii și a efortului, ultimii 15 kilometri au fost cei mai grei. Mi se părea că mă depărtez de finiș în loc să mă apropii și aveam senzația că alerg pe nisip, deși eram în zona montană!”, a povestit Nenciu, menționând că, pe parcursul zecilor de ore de alergare, fiecare a băut peste 35 de litri de apă, a consumat peste 25.000 calorii și a pierdut din greutatea corporală mai mult de 3 kilograme!

„Am rescris practic istoria alergării pentru Constanța și Dobrogea, pentru că suntem singurii constănțeni care au alergat vreodată o asemenea distanță, 173 de kilometri, cu o diferență de nivel pozitivă de peste 7.200 de metri! Fără să sune a infatuare, cred că vor trece cel puțin 100 de ani până alți constănțeni vor mai reuși să alerge 100 de mile într-un ultramaraton montan. Dincolo de kilogramele pierdute, de unghiile lipsă sau de bucățile de piele de pe tălpi care nu mai există, suntem extrem de bucuroși! În primul rând pentru că am avut șansa de a face ceea ce știm noi mai bine și ceea ce ne definește, apoi că am reușit să scriem o nouă pagină în istoria atletismului constănțean. Am înregistrat o premieră absolută și am pus România în elita alergării montane din lume!”, a încheiat Mihai Nenciu.