Constănţenii vânează chirii departe de centru

APARTAMENTE CU DOUĂ CAMERE, DE LA 180 EURO/LUNĂ. Dacă nu aveţi posibilitatea de a închiria Liechtensteinul şi nici nu vă încadraţi pentru un credit ipotecar, atunci sigur sunteţi interesaţi de un apartament cu două camere, confort 2, în Tomis Nord, care poate fi închiriat cu 180 euro/lună. Dacă negociaţi cum trebuie, puteţi obţine şi o reducere de 15 - 20%, pentru că trendul începutului de an este relocarea. „În urmă cu un an, chiriaşii se orientau către apartamente cu 2 - 3 camere, confort 1, în zone centrale şi semicentrale, cu acces facil la mijloace de transport în comun, magazine şi centre de distracţie. În prezent, constănţenii s-au reorientat spre spaţii mai mici, în zonele semicentrale şi la periferie. Cei mai mulţi caută apartamente curate, cu mobilier şi baie şi bucătărie utilate complet. Nu se mai încheie contracte pe perioade foarte lungi, ci se merge pe contracte ferme, pe un an, pentru care se pot negocia şi reduceri de 15 - 20% ale chiriei lunare”, au declarat, pentru Telegraf, reprezentanţii portalului imobiliar TopEstate.ro.

CHIRII TOT MAI MICI. În ultimul an, chiriile au scăzut pe toate segmentele, cel mai mare declin, de peste 10%, înregistrându-se la apartamentele cu două camere, din blocurile vechi. Scăderea s-a mai temperat, faţă de 2009, când preţurile au coborât cu aproape 15%. O reducere de 5% s-a înregistrat în cazul chiriilor garsonierelor. „Imobilele centrale, cu dotări de lux, se închiriază cu aceiaşi bani ca şi în 2010, scăderile de preţ pe acest segment fiind neglijabile. Totuşi, la finele anului trecut, chiria în apartamentele de lux era cu 15% mai mică faţă de 2009. Spre exemplu, un apartament cu trei camere, din zona Trocadero, confort lux, 112 mp, cu două băi, balcon şi mobilier complet, se închiria cu 900 euro, la începutul lui 2010, după care preţul a scăzut cu 12%, la 800 euro, cât este şi în prezent”, mai spun cei de la TopEstate.ro. Una dintre cele mai scumpe zone din Constanţa rămâne Faleză Nord, chiria medie ridicându-se la 350 euro/lună.

TOMIS NORD ŞI DACIA, CELE MAI CĂUTATE ZONE. Zonele clasice, Tomis Nord, Tomis III şi Dacia, rămân cele mai căutate de chiriaşi, preţurile pornind de la 180 euro/lună, pentru un apartament cu două camere, confort 2 şi cu mobilier complet. Garsonierele pot fi închiriate şi cu 150 euro/lună. „În zona Cireşica, chiria într-un apartament cu două camere, confort 1, de 56 mp, ajunge la 200 euro, dar pretenţiile pot creşte la 300 euro, dacă suprafaţa este de circa 65 mp”, spun reprezentanţii portalului imobiliar. Potrivit unui studiu al Agenţiei pentru Locuinţe Noi, majoritatea românilor vor să închirieze apartamente cu suprafaţă de 66 - 100 mp, cu chirie de 200 - 300 euro/lună. Peste 75% dintre participanţii la studiu au declarat că valoarea chiriei este cel mai important criteriu de care ţin cont. Peste 45% dintre chiriaşi vor ca locuinţa să fie decomandată, iar 55% vor neapărat aragaz, frigider şi maşină de spălat.