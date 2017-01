Constănţenii vor avea contoare electronice inteligente

06:34:13 / 01 August 2015

INTRERUPERI REPETATE DE TENSIUNE

Toate bune,in ceeace priveste taxare Problema actuala este cea a intreruperilor de tensiune ,ieri 31 iulie 2015 ,la blocul unde locuiesc TM2 -str. Tulcea 10 , au fost trei intreruperi, de cca. 1 ora in 24 ore. Nu vi se pare ca este cam mult ??? Aceasta problema ar trebui sa fie in atentia conducerii Enel, consumul a crescut, instalatiile de distributie au ramas cele dinainte de 1989 .Speram sa se faca ceva in acest sens, domnilor de la Enel.