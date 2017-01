Constănţenii vor plăti la iarnă cel mai mic preţ din ţară la gigacalorie

Deşi sezonul rece încă nu bate la uşă, cei mai mulţi români îşi fac deja griji pentru cum vor primi căldură în case pe parcursul iernii. În pofida datoriei uriaşe către ELCEN Constanţa, conducerea RADET îi asigură pe constănţeni nu doar că vor avea căldură în locuinţe în această iarnă, ci şi că energia termică va fi furnizată, la fel ca şi iarna trecută, la cel mai mic preţ din ţară. \"Avînd în vedere că în scurt timp temperaturile nu vor mai fi aşa de ridicate, ne preocupă furnizarea agentului termic în condiţii avantajoase. Cu sprijinul autorităţilor locale, RADET poate furniza şi în acest an energie termică la preţul de 119 lei pe gigacalorie. Cetăţenii nu trebuie să îşi facă griji despre o eventuală majorare a tarifelor, aşa cum s-a anunţat, întrucît este vorba despre o confuzie creată de nişte oameni care nu cunosc legislaţia în domeniu. Practic, costurile pe care trebuie să le suporte populaţia pentru încălzire în acaestă iarnă sînt similare cu cele din 2007\", a declarat directorul economic al RADET Constanţa, Gheorghe Enache. Aceasta a explicat că singurul oraş din ţară care mai practică tarife atît de scăzute la energie este Bucureşti, în toate celelalte zone din ţară populaţia fiind nevoită să plătească gigacaloria la preţuri mult mai mari. Enache a arătat că dacă în municipiul Tulcea gigacaloria a ajuns deja la preţul de 150 de lei, locuitorii din Tîrgu - Mureş sau Tîrgovişte vor plăti în această iarnă încălzirea caselor cu 168, respectiv 200 de lei gigacaloria. \"Constănţenii vor plăti 41% din totalul cheltuielilor la energie termică, restul fiind acoperit de către administraţia locală. Au fost făcute eforturi financiare ca preţul de 119 lei la gigacalorie să fie menţinut pe timpul sezonului rece şi în 2009\", a adăugat Enache. Cît priveşte situaţia datoriilor restante către ELCEN, el a precizat că RADET plăteşte în fiecare zi sume importante pentru a acoperi debitele din ultimii ani. \"Orice agent economic înregistrează şi datorii, însă la noi este o datorie istorică, acumulată de la începutul anilor ’90. Dacă în 2003 aveam restanţe în echivalentul a circa un milion de gigacalorii, acum mai avem datorii de doar 860.000 de gigacalorii. Pe de altă parte, RADET a făcut eforturi pentru a nu acumula şi alte datorii, iar în ultima perioadă am plătit chiar şi cu 114%, numai să acoperim cît mai mult din datoriile înregistrate. Datoriile pe care RADET le are de încasat în momentul de faţă se ridică la 28 de milioane de lei\", a completat Enache.