Constantin Budescu, contract până pe 31 decembrie cu Astra Giurgiu

Constantin Budescu, fotbalistul echipei Dalian Yifang, în vârstă de 27 de ani, a fost împrumutat la Astra Giurgiu, acesta semnând un contract valabil până pe 31 decembrie cu formaţia antrenată de Marius Şumudică.

Aşadar, mijlocaşul revine la echipa de la care a şi plecat în China, în speranţa că această revenire va fi de bun augur şi îşi va regăsi ritmul de joc. De la 1 ianuarie, însă, acesta va reveni la formaţia chineză. Acesta va putea evolua pentru Astra de abia după pauza pricinuită de meciurile echipelor naţionale.

"Am ales Astra pentru că de aici am plecat, e un club unde îmi regăsesc liniştea şi la care sper să-mi regăsesc ritmul de joc. Sunt obişnuit cu băieţii. Mâine sper să-mi vină cartea verde. Până la iarnă trebuie să revin la aceeaşi parametri la care am fost când am plecat din ţară. De ce nu, mă gândesc şi la echipa naţională", a declarat Constantin Budescu în exclusivitate pentru MEDIAFAX.

Internaţionalul român a comentat şi situaţia actuală a echipei, care nu trece printr-o perioadă foarte bună în campionat. Astra are o singură victorie după cinci etape şi a strâns doar patru puncte. "În ceea ce priveşte echipa, nu sunt atât de îngrijorat. Acum, după această pauză, o sa revin şi eu, şi Marius Şumudică pe bancă. Cred că lucrurile vor intra, încet, în normal. Ne vom prezenta cum se cuvine în campionat, vom onora titlul de campioană.

Nu cred că lotul este slăbit prea mult faţă de sezonul trecut, e normal ca jucătorii să circule. Legat de plecarea lui Alibec la Steaua, dacă ar fi bine pentru el, de ce nu. Aş înţelege o plecare a lui", a mai spus mijlocaşul.

Budescu a mărturisit şi ce rezultat şi-ar dori în meciul dintre Astra şi West Ham, din play-off-ul Europa League. În tur, la Giurgiu, a fost 1-1. "Aş vrea ca meciul să se termine egal, 2-2. Dacă se califică Astra este bine pentru toată lumea, atât pentru mine, cât şi pentru echipă", a conchis Budescu pentru MEDIAFAX.