Constantin Buzoi a cerut instanţei ridicarea interdicţiei de a părăsi Constanţa

Tribunalul Constanţa a menţinut, ieri, măsura obligării de a nu părăsi localitatea în cazul ag. şef princ. Constantin Buzoi, de 49 ani, din Constanţa, acuzat de trafic de influenţă, însă i-a ridicat interdicţia de a mai conduce un autoturism pînă la finalizarea anchetei. Cele două interdicţii au fost luate de magistraţi luna trecută cînd propunerea de arestare preventivă a procurorilor, pe 14 ianuarie 2009 şi a decis cercetarea lui în stare de libertate. Anchetatorii spun că, pe 31 octombrie 2008, Ionuţ Daniel Gîlcă a formulat un denunţ la Serviciul Teritorial Anticorupţie Constanţa, prin care a sesizat faptul că ag. şef princ. de poliţie Constantin Buzoi, din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa i-a pretins suma de 200 euro pentru a-şi folosi influenţa la Registru Auto Român (RAR) Slobozia, cu prilejul verificării unui autoturism ce urma a fi înmatriculat în Constanţa. Maşina îi aparţinea lui Florin Marcu, fratele cumnatei denunţătorului, care se îmbarcase pentru o perioadă îndelungată şi care şi-a lăsat sora, Janina Gîlcă, să se ocupe de înmatricularea autoturismului. Din conţinutul denunţului rezultă că, la sfîrşitul lunii august - începutul lunii septembrie 2008, Marcu a achiziţionat, printr-o firmă de intermedieri din Constanţa, un autoturism marca Peugeot înmatriculat în Italia, care ar fi putut întîmpina greutăţi la verificarea tehnică efectuată de specialiştii RAR. În aceste împrejurări, Janina Gîlcă l-a sunat pe cumnatul ei, Ionuţ Daniel Gîlcă, şi i-a cerut sprijinul în vederea înmatriculării autoturismului, sens în care denunţătorul a decis să se ocupe el de obţinerea tuturor actelor necesare. Pe la mijlocul lunii octombrie a anului trecut, denunţătorul s-a prezentat la RAR Constanţa pentru a solicita relaţii cu privire la înmatricularea autoturismului, avînd asupra sa cartea de identitate a acestuia. Drept urmare, a fost programat pentru verificarea tehnică a maşinii la 14 decembrie 2008 şi i s-a adus la cunoştinţă că, pentru înmatricularea autoturismului, trebuie să plătească o taxă în sumă de 3.100 - 3.200 lei. Pentru că i s-a părut că trebuie să dea prea mulţi bani, Gîlcă l-a sunat pe Buzoi.

Ajutat de angajaţii RAR

Denunţătorul l-a rugat să verifice dacă autoturismul cumpărat de fratele cumnatei figurează în evidenţele poliţiei ca furat, dacă taxele indicate de cei de la RAR privind înmatricularea sînt reale sau nu şi dacă programarea a fost făcută în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitărilor. Cîteva zile mai tîrziu, Buzoi l-a anunţat pe Gîlcă despre faptul că autoturismul Peugeot nu este furat şi că tot ce i s-a spus la RAR este adevărat. Apoi s-a oferit să-l ajute pe Gîlcă să înmatriculeze maşina, susţinînd că are influenţă asupra angajaţilor RAR Slobozia, dar că trebuie să plătească 200 de euro pentru ca avizul inspecţiei tehnice să fie favorabil. Pe 11 noiembrie 2008, ag. şef princ. Constantin Buzoi a mers cu denunţătorul la RAR Slobozia, însă treaba nu a putut fi rezolvată acolo, aşa că Buzoi s-a întors la RAR Constanţa. Buzoi i-a comunicat lui Gîlcă faptul că va trebui să îi dea lui cei 200 euro şi actele autoturismului, precizînd că banii urmau să fie daţi funcţionarilor de la RAR Constanţa. A doua zi, denunţătorul i-a înmînat banii şi Buzoi a mers direct la „sursele” lui de la RAR, Nae Iulian Savin şi Luminiţa Savin, care au cerut 500 de lei în vederea verificării tehnice a autoturismului Peugeot, fără programare şi în condiţii favorabile. „Aventura” lui Buzoi a continuat pe 8 decembrie 2008, cînd i-a înmînat denunţătorului cartea de identitate a autovehiculului, în care specialiştii de la RAR Constanţa dăduseră „undă verde” înmatriculării maşinii. Gîlcă mai avea de trecut un hop, taxa de primă înmatriculare, care fusese calculată la 4.450 de lei. Buzoi l-a asigurat pe denunţător că va rezolva şi această problemă, în schimbul sumei de 1.500 lei. Pe 13 ianuarie, Gîlcă i-a dat banii ceruţi, iar poliţistul i-a adus la cunoştinţă că 960 lei sînt pentru a plăti taxa de poluare, iar 500, pentru persoana care se ocupă de înmatricularea autoturismului. Flagrantul a fost organizat în faţa Secţiei 1 Poliţie, unde Buzoi a primit banii de la Gîlcă. Anchetatorii i-au percheziţionat cele două maşini proprietate personală, locuinţa şi biroul, unde au găsit mai multe documente personale ale unor oameni despre care Buzoi a susţinut că sînt nişte „prieteni” pe care îi ajută cu diverse probleme: înmatriculări maşini, eliberări caziere judiciare, procese-verbale de aplicare a unor sancţiuni contravenţionale pentru fapte la regimul circulaţiei pe drumurile publice, înştiinţări de plată, declaraţii în alb cu privire la comiterea unor accidente de circulaţie, copii xerox după cărţi de identitate. Procurorii au constatat că niciunul dintre aceste acte nu are legătură cu atribuţiile de serviciu ale lui Buzoi. Pe tot parcursul „aventurii” poliţistului cu Gîlcă, oamenii legii i-au înregistrat convorbirile telefonice şi au aflat că denunţătorul nu era singurul pe care Buzoi îl „ajuta”.