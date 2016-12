Constantin Gache a condus, ieri, primul antrenament

Numit luni în funcția de antrenor principal la FC Farul Constanța, cu misiunea de a salva echipa de la retrogradarea în Liga a III-a, Constantin Gache a condus ieri un prim antrenament, revenind astfel pe banca tehnică a grupării de pe litoral după o pauză de opt ani. Jucător emblematic pentru echipa-fanion a fotbalului constănțean, tehnicianul în vârstă de 58 de ani a mărturisit că a acceptat oferta fără să stea prea mult pe gânduri. „Am fost solicitat să ajut și, pentru că sunt farist, nu puteam să refuz. Am emoții, pentru că Farul m-a făcut ceea ce sunt și ca jucător, și ca antrenor, și ca om! Situația este grea, dar încercăm să vedem ce se poate face pe final. Am renunțat la Tulcea, deși eram pe primul loc în Seria a 2-a a Ligii a III-a, pentru că mi s-a transmis că nu se dorește promovarea. Am încercat să stau departe de fotbal, să-mi petrec mai mult timp alături de familie, dar nu merge”, a mărturisit Gache, care s-a înțeles cu oficialii clubului constănțean să pregătească echipa până la finalul acestui sezon. Tehnicianul Farului va avea la dispoziție cele două etape rămase din play-out-ul Seriei 1 a Ligii a II-a pentru a schimba jocul echipei înainte de barajul pentru menținerea în liga secundă. „Nu mai avem cum să scăpăm de baraj, astfel că vom juca cele două meciuri în perspectiva barajului. Sigur, este posibil ca FC Bihor să se retragă și să nu mai avem emoții, dar nu ne gândim deocamdată la acest lucru. Este păcat ca acum, când autoritățile locale vin alături de echipă, să nu rămânem în liga secundă”, a explicat Gache, care va fi ajutat de cei doi antrenori secunzi, Ion Barbu și Gică Mina.

SALVARE FĂRĂ BARAJ?

Aflată pe ultimul loc în clasamentul play-out-ului Seriei 1, FC Farul a evitat retrogradarea directă grație excluderii din campionat a celor de la Săgeata Năvodari și retragerii din competiție a Unirii Slobozia. Constănțenii ar trebui să joace barajul pentru menținerea în liga secundă cu ocupanta ultimului loc în play-out-ul Seriei a II-a, dar sunt șanse mari să scape de emoții, întrucât FC Bihor este în pragul falimentului. Orădenii nu au plătit baremul pentru arbitraj și observatori la ultima partidă de pe teren propriu și nu vor fi programați pentru următoarea rundă. Dacă nu vor reuși să achite datoriile nici înainte de ultima etapă, vor aduna încă o neprogramare și vor fi excluși din campionat. În plus, la 5 mai se va da verdictul în privința intrării în faliment a clubului orădean.