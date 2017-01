Constantin Gache a demisionat !

Ameninţat cu demiterea de patronul clubului, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, a decis ieri să plece de pe banca tehnică a grupării de pe litoral. Sosit la stadion cu o jumătate de oră întîrziere faţă de ora stabilită pentru reunirea lotului în vederea antrenamentului, tehnicianul constănţean nu a condus şedinţa de refacere. Cu o mină tristă, Gache a anunţat că nu va mai continua alături de echipa sa de suflet, indiferent de poziţia conducerii. “L-am anunţat pe patronul clubului că demisionez. Este un act unilateral şi nu este nevoie să mi-l accepte conducerea. Nu mai avea rost să rămîn şi am încercat să creez un şoc la echipă. Mi s-a propus o funcţie de conducere în cadrul clubului, dar nu m-am decis încă dacă voi accepta pentru că data trecută cînd am ocupat un astfel de post am cam ieşit din circuitul antrenorilor”, a spus Gache, explicînd cu o uşoară ironie motivele pentru care nu s-au obţinut rezultate: “Sînt ghinionist. Se putea face mai mult, chiar şi cu aceşti jucători, dar sînt eu slab. Nu am ce să-mi reproşez, dar ceea ce s-a întîmplat reprezintă cea mai mare dezamăgire din cariera mea de antrenor. La toate echipele la care am fost am obţinut rezultate bune, chiar dacă la nivel mai mic, doar la Farul nu am reuşit. În vară, curgeau ofertele, dar am ales cu sufletul şi nu-mi pare rău. În acest moment, probabil că nu vor mai atîtea oferte”.

Jucătorii au fost anunţaţi în vestiar

Foarte afectat, Gache le-a comunicat jucătorilor decizia sa, luîndu-şi adio de la aceştia chiar în vestiar. “Jucătorilor le urez multă baftă şi să aibă mai multă unitate în vestiar. Cred că Farul se poate salva de la retrogradare, în ciuda situaţiei grele. Am jucat de la egal la egal cu echipe din partea superioară a clasamentului, dar ne-au lipsit golurile”, a dezvăluit fostul tehnician. Gache şi-a dorit să facă şi un anunţ oficial, dar lipsa conducătorilor l-a împiedicat. Aflat la Bucureşti, directorul tehnic Ion Marin a declarat că nu a fost înştiinţat despre demisia lui Gache şi că în cursul acestei dimineţi va avea loc o şedinţă a Consiliului de Administraţie. În schimb, patronul Farului a declarat că echipa va trebui să se descurce şi fără antrenorul Constantin Gache. “Nu ştiu ce va fi. Eu sînt plecat în China şi l-am lăsat responsabil la club pe vicepreşedinte. În acest moment pot spune că nicio schimbare de antrenor nu este neapărat un pas înainte. Constantin Gache este un om legat de Farul, un om care a muncit, dar lipsa rezultatelor ne obligă să luăm anumite măsuri. Chiar dacă el a plecat, trebuie să facem ceva. Mergem mai departe. A murit regele, trăiască regele”, a explicat acesta.

În mandatul lui Gache, constănţenii au avut un parcurs dezastruos în campionat, ocupînd locul 17 în clasament, cu doar 13 puncte şi -11 la adevăr. Mai mult, Farul a reuşit doar trei victorii şi a bifat un record negativ în istoria clubului, marcînd doar de şapte ori în 16 partide. Demisia lui Gache a lăsat vacant locul de antrenor cu o etapă înaintea încheierii turului Ligii I, dar cu trei jocuri rămase pînă la finalul acestui an. Cel mai probabil, interimatul va fi asigurat de secunzii Cristian Cămui şi Cristian Mustacă, coordonaţi de directorul tehnic Ion Marin, urmînd ca în pauza competiţională din iarnă să fie numit un nou antrenor.

Vlas vrea să plece de la Farul

Portarul Adrian Vlas a declarat, ieri, că vrea să plece de la Farul, principalul motiv al acestei decizii fiind antrenorul Constantin Gache, chiar dacă acesta a demisionat. “Vreau să plec la altă echipă pentru că s-a ajuns să se vorbească despre mine la modul la care nu trebuia. Principalul motiv este Gache, din cauza lui vreau să plec. Şi chiar dacă nu mai este antrenor, va fi într-un post de conducere şi o să-mi facă probleme mari. O să-mi tot pună piedici. Nu vreau să plec cu scandal, vreau să fie înţeles”, a spus Vlas.