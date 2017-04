Constantina Diţă va candida pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Atletism

Constantina Diţă a decis să candideze la şefia Federaţiei Române de Atletism. Diţă scrie într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook că renunţă la viaţa în Statele Unite ale Americii, ţară în care s-a stabilit în urmă cu aproape 20 de ani, pentru a pune umărul la revigorarea atletismului românesc.

„Aşa cum am simţit în 2008 că va fi un an cu aur olimpic, simt acum că este momentul să transform pasiunea şi dedicarea mea în lucruri bune pentru atletismul românesc. Am decis să candidez la preşedinţia Federaţiei Române de Atletism pentru că îmi doresc să creştem şi să descoperim noi campioni pentru România. La fel ca într-un maraton, cu strategia potrivită poţi obţine rezultatele pe care le doreşti şi sunt sigură că experienţa mea de sportiv va fi un plus pentru a aduce din nou România în lupta pentru medalii la Jocurile Olimpice din 2020 şi 2024. Am luptat întotdeauna pentru aur, în orice cursă, şi mă voi implica cu aceeaşi motivaţie, energie şi pasiune în toate proiectele care vor ajuta la dezvoltarea atletismului în România. Am decis să renunţ la tot ceea ce am construit în Statele Unite pentru a mă întoarce acasă şi a pune umărul la dezvoltarea sportului pentru care eu am făcut cele mai mari sacrificii şi care mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Atunci când vrei să te implici, să schimbi, să îmbunătăţeşti lucrurile, nu o poţi face de pe margine. Trebuie să fii permanent în mijlocul acţiunii şi asta am decis să fac în continuare”, a scris Constantina Diţă, în vârstă de 47 de ani, pe contul său personal de Facebook.

Federaţia Română de Atletism a dat publicităţii lista de candidaţi înscrişi la Adunarea Generală de Alegeri programată la data de 21 aprilie, la Bucureşti. Pentru funcţia de preşedinte s-au înscris şase persoane, ceea ce poate fi considerat un record: Constantina Diţă (aur olimpic la maraton în 2008), Monica Iagăr (dublă campioană europeană, indoor şi outdoor, la săritura în înălţime, 2,02 metri - record personal), Traian Badea, Florin Florea, Constantin Cristinel Iacoban şi Constantin Gabriel Obreja. La funcţia de vicepreşedinte s-au înscris de asemenea şase persoane: Vasile Bogdan, Grigore Ursanu, Virgil Preda, Neculai Curta, Bogdan Tudor şi Ion Doru Crişan.