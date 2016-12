Constantinescu a cerut dreptul de a se întoarce la muncă

Cu toate că nu mai este arestat la domiciliu în dosarul în care este cercetat pentru subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ), instanța hotărând judecarea președintelui ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, sub control judiciar, el nu poate părăsi perimetrul casei fără încuviințarea magistraţilor. Asta pentru că pe numele său mai figurează un mandat de arest la domiciliu. De această dată, în dosarul în care este cercetat, printre altele, pentru că a dorit, la începutul anului, să finanțeze asociațiile sportive sau că a onorat contracte încheiate legal între CJC și două societăți comerciale. Având în vedere decizia din dosarul CMZ, procurorii DNA au făcut contestaţie, cerând, din nou, arestul la domiciliu pentru Constantinescu. De partea cealaltă, şi apărarea a făcut o contestaţie, solicitând magistraţilor să îi dea posibilitatea lui Constantinescu să-şi preia, din nou, prerogativele de preşedinte al CJC. Ambele contestaţii au fost analizate, ieri, de magistraţii Curţii de Apel Constanţa.

ARGUMENTE În fața judecătorului de drepturi și libertăți, Valentina Boboc, reprezentantul DNA, Andrei Bodean, a cerut plasarea din nou a lui Constantinescu în arest la domiciliu în dosarul CMZ, deoarece există suspiciunea rezonabilă că acesta reprezintă un pericol pentru ordinea publică. În replică, avocatul Marius Mocanu a declarat că nu există riscul ca Nicușor Constantinescu să săvârșescă alte infracțiuni, în condițiile în care el a respectat toate termenele procesuale. Mocanu a punctat și faptul că, atunci când i s-a interzis să-și reia prerogativele, lui Constantinescu i s-a interzis şi dreptul la muncă. Imediat, judecătorul a întrebat dacă starea de sănătate îi permite președintelui CJC să se întoarcă la muncă, în condițiile în care el suferă de o boală foarte gravă - cancer la prostată. În intervenția sa, Constantinescu a punctat că boala de care suferă nu i-a afectat capacitatea de decizie: ”Nu mi-am pierdut facultățile mintale”. Constantinescu a comentat și acuzele procurorului Bodean: ”Cum pot fi eu un pericol social? Faptul că am finanțat sportul e un pericol? Nu am creat manifestări antisociale și nu am organizat manevre militare rusești la Marea Neagră”. În acest caz, instanța a rămas în pronunțare.

În altă ordine de idei, Constantinescu, aflat în cea dea 65-a zi de arest la domiciliu, se va afla, astăzi, din nou în fața instanței Curții de Apel Constanța, de data aceasta el contestând măsura menținerii în arest la domiciliu în dosarul privind încercarea de finanța asociațiile sportive.