Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța Nicușor Constantinescu a cerut schimbarea regimului de detenție pe care îl are la Penitenciarul Rahova, pe motiv că suferă de obezitate și are cancer, notează Agerpres. Solicitarea sa a fost judecată marți, 25 iulie, la Judecătoria Sectorului 5 București. Dată fiind starea sa precară, Constantinescu nu s-a putut prezenta în sala de judecată, el fiind reprezentat de avocata Laura Vicol, cea care o apără și pe fosta șefă DIICOT, Alina Bica. Potrivit sursei citate, avocata le-a cerut judecătorilor să-i schimbe lui Nicușor Constantinescu regimul de detenție, din închis în semideschis, argumentând că starea de sănătate a clientului său nu îi permite să facă față condițiilor în care este ținut acum. „Nicușor Constantinescu suferă de cancer de prostată operat. Are o stare de obezitate. Este într-o stare excepțională și vrea la regim semideschis. Stă cu șase oameni în cameră, iar din această cauză nu poate să se miște și să iasă la aer. Merită să fie la regim semideschis. Ar avea timp să se plimbe. O plimbare mai mult de două ore și o socializare i-ar permite o reluare a unei vieți normale. Abuzul în serviciu este o infracțiune de serviciu, nu de corupție. Nu vă cer decât să-i dați șansa la o viață normală. În anul 2014, i s-a dat cinci ani speranță de viață”, a spus avocata. În prezent, Nicușor Constantinescu execută la Penitenciarul Rahova o condamnare de 5 ani închisoare primită în dosarul în care a fost acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Constanța. Până acum, el a executat mai mult de un an din pedeapsă.