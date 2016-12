Constantinescu acuză ANI: „Sunt numai făcături și minciuni”

Cu numai câteva zile înainte de vacanța judecătorească, președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, s-a aflat, ieri, la Curtea de Apel București, unde s-a judecat dosarul în care este acuzat de faptul că a plantat perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole, că a refăcut livezile dobrogene și a încercat împădurirea terenurilor degradate. Cu această ocazie, Constantinescu a dat presei o declarație despre recenta cerere a ANI către DNA privind un posibil conflict de interese în legătură cu mai multe contracte cu privire la organizarea de către CJC a competiţiei internaţionale ”Centura de Aur” la box, în 2013. Președintele CJC a anunțat că a depus plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva inspectorului ANI care a întocmit raportul către DNA. ”Inspectorul ANI face un abuz în acest caz. Timp de doi ani nu mi s-a cerut niciun punct de vedere, iar această încălcare a prevederilor legale atrage după sine abuzul în serviciu al inspectorului, care a avut un șef celebru care a furat și este arestat - Horia Georgescu. În aceeași speță am fost arestat în luna februarie și sunt acuzat acum de același lucru ca în dosarul 200 de la Constanța - or, nu pot fi judecat de două ori pentru aceleași fapte”, a subliniat șeful CJC.

Referitor la acuzațiile care i se aduc de către ANI, Constantinescu a spus: ”Hotelul Flora are contract cu 500 de agenții de turism. Eu am făcut procedurile - inclusiv pentru gala de box - și diferite agenții de turism și-au adjudecat aceste pachete: o parte dintre turiști la hotelul Flora, alții în altă parte. Referitor la Conpress Holding, este firma de pază la care am fost acționar în urmă cu 11 ani și care a câștigat un contract în 2009, la șapte ani de la momentul în care am devenit președintele CJC. Sunt numai făcături și minciuni”. Întrebat dacă demisionează din funcția de președinte al CJC, Constantinescu a spus că nu. ”Am avut dosare și în 2004, și în 2008, și în 2012 și tot m-a ales lumea. Există prezumția de vinovăție, sunt nevinovat”, a conchis șeful CJC.