Constantinescu, acuzat nefondat că ar fi blocat controlul Curții de Conturi?!

La Tribunalul București a avut loc, vineri, un nou termen de judecată în dosarul în care președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, este acuzat că nu ar fi permis Curții de Conturi să controleze documentele Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP). La acest termen al procesului au fost audiați patru martori, dintre care doi din partea Curții de Conturi. Este interesant cum ambii reprezentanți ai instituției care acuză că nu i s-ar fi permis să controleze documentele Regiei au spus în fața judecătorului că nu își amintesc ca preşedintele CJC sau directorul RAJDP, Adrian Gâmbuțeanu, să fi spus sau să fi emis vreun document în acest sens. Mai mult, din declarații reiese că nici Curtea de Conturi nu ar fi emis vreun document care să se exprime foarte clar în sensul blocării. „Sunt acuzat că nu am permis un control Curții de Conturi, în condițiile în care eu am delegat atribuțiile pentru ceea ce înseamnă RAJDP în urmă cu patru ani, conform legii, unui vicepreședinte. Nu este adevărat că am împiedicat ceva. A existat un litigiu mai vechi între Curtea de Conturi, CJC și RAJDP. Curtea a sesizat ANAF în 2009, a venit în control la RAJDP și de aici a existat un proces pentru niște sume de TVA care depășesc cinci milioane de euro. Procesul s-a încheiat anul trecut, instanța dând câștig de cauză RAJDP. Conflictul mocnit și corespondența cu avocați între Regie, Curtea de Conturi și CJC au fost interpretate ca refuz“, a declarat Constantinescu.

RECLAMAȚII FĂRĂ FOND?!

Șeful CJC a afirmat că nu se poate spune că instituția a refuzat un control atât timp cât CJC a fost verificat în fiecare an, din 2010 încoace. „Banii transferați Regiei au fost verificați de la ordonatorul principal de credite, care este CJC, și nu au fost descoperite probleme. Ca o dovadă, la verificările din 2014 ale Curții de Conturi la RAJDP nu s-a găsit nicio mare ilegalitate sau dezastru, așa cum se scria în rechizitoriul dosarului în care sunt judecat“, a declarat Nicușor Constantinescu.