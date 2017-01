Constantinescu, acuzat pentru că... i-a sprijinit pe tineri?

22:26:19 / 05 Februarie 2016

NKuru

Nae esti nebun de legat .pt tine basescu a fost cel mai cinstit si curat na furat nimic saracu.. Nicusor a sponsorizat performantaHCM si Voleiul au ajuns in champions league niku sau desfiintat....miii de constanteni se mandreau cu asta si echipele au adus notorietate orasului niku k.. Basescu na lasat nimic bun in urma ..un dna care judeca numai psd isti pdl istii fiind fete mari(udrea) si face militie politica in sprijinul pdl pnl