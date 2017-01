Constantinescu, adus de jandarmi cu targa la instanță

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a fost transportat cu o salvare la Curtea de Apel Constanța, unde are loc un nou termen în dosarul în care șeful CJC este acuzat că ar fi subfinanțat Centrului Militar Zonal (CMZ). Amintim că magistrații Curții de Apel Constanța Andreea Ianca și Dan-Iulian Năstase au insistat să îl forțeze pe președintele CJC să vină la instanță, în ciuda stării sale precare de sănătate. În acest sens, judecătorii au emis un nou mandat de aducere în cazul lui Constantinescu, pentru termenul programat vineri, 20 mai, în dosarul CMZ. Este pentru a doua oară în această lună când magistrații ignoră starea de sănătate a președintelui CJC și recurg la o asemenea măsură, cu toate că știu bine problemele medicale cu care se confruntă președintele CJC, din documentele depuse la dosar de către avocați. Așa se face că, astăzi, jandarmii s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a-l escorta pe șefului CJC până în sala de judecată. Avocatul președintelui CJC, Marius Mocanu, a declarat că Nicușor Constantinescu a suferit joi, 19 mai, o intervenție chirurgicală, efectuată de medicul urolog Osman Sezghin. La rândul său, dr. Mihnea Avram, directorul medical al Spitalului Clinic Județenea de Urgență Constanța, a declarat pentru „Telegraf“ că președintelui CJC i-a fost făcută o cistoscopie, pentru a vedea de ce urinează cu sânge și puroi. Dr. Avram a explicat că pe două clipsuri de sutură (mici cleme folosite pentru închiderea unei operații, n.r.), aplicate lui Constantinescu în timpul operației la șold, la care a fost supus în martie, s-au depus săruri, care pot duce la infecții urinare severe. Clipsurile respective i-au provocat lui Constantinescu o infecție urinară gravă, care, potrivit medicilor, i-a înrăutățit starea și i-a periclitat recuperarea. Acest lucru nu l-a oprit, însă, pe procurorul de caz Andrei Bodean să ceară arestarea preventivă a președintelui CJC.

La ieșirea din spital, Constantinescu a declarat că era pregătit să meargă la instanță, unde va încerca să-și găsească dreptatea. „În România, numai lucrurile bune nu rămân nepedepsite. Eu am făcut bine multor constănțeni și pentru asta sunt scos vinovat”, a declarat Constantinescu.

La intrarea în sala de judecată, Nicușor Constantinescu a declarat că acțiunea procurorilor este un abuz de putere.

Ședința de judecată a început. Președintele de ședință l-a întrebat pe Constantinescu dacă vrea să dea declarații. Șeful CJC a zis că da, dar vrea în instanță, nu la sanatoriu sau la spital. Medicii spun că are tensiune 210 cu 110. Constantinescu a afirmat că nu se simte în stare să dea declarații. El a rugat judecătorii să îl citeze în altă zi pentru declarații.

Ședința s-a suspendat 10 minute, pentru că medicii să îi mai ia o dată tensiunea și să decidă dacă e apt să dea declarații. Dacă nu, instanța îl va cita în altă zi. În schimb, cererea de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu arestare preventivă se va soluționa de urgență, adică azi. Medicii spun că tensiunea arterială este acum de 182 cu 115.

Procesul s-a reluat în urmă cu câteva minute, iar procurorul Andrei Bodean susține în fața magistraților solicitarea de arestare a lui Nicușor Constantinescu.

Președintele CJC a explicat de ce nu a putut să fie prezent la termenele precedente: „În 3 martie 2016 am suferit o primă criză de șold și, în aceste condiții, m-am internat la SCJU, unde am fost supus unor examene medicale și s-a stabilit că am nevoie de o operație de protezare a șoldului drept, dar nu există pe stoc măsura de proteză de care aveam nevoie. Prin urmare, a doua zi (4 martie) am fost externat, starea mea nefiind foarte bună. Pentru lipsa la termenul din 17 martie arăt că, în 16 martie, am fost sunat de medicul Alexandru Șerban, care mi-a spus că proteza pe care mi-o comandase urma să sosească. Dar, în vederea efectuării operației, trebuia să mă internez pentru investigații medicale premergătoare. Atunci când am făcut operația, medicul anestezist a spus că există riscul să mor pe masa de operație. Peste o săptămână, când am fost operat, un alt anestezist, dr. Marius Prăzaru, a aprobat să fiu operat, însă nu înainte de a se consulta cu medicul curant și cel cardiolog. La termenul din 23 martie am lipsit pentru că fusesem operat la șold. Adaug că operația a fost foarte dificilă. A durat aproximativ 5 ore deși, inițial, au estimat că va dura doar 2 ore. Mai arăt că, în timpul operației, am avut nevoie de o transfuzie de 2,5 l de sânge și plasmă. A doua zi (24 martie) mi s-a mai făcut o transfuzie de 2,5 l de sânge. În 8 aprilie am fost externat din SCJU. A picat într-o vineri.Luni, în 11 aprilie, m-am internat la Sanatoriul Balnear Techirghiol, la recomandările medicilor. La termenul din 14 aprilie am lipsit pentru că eram internat la Techirghiol.Cu privire la termenul fixat în vederea audierii mele pentru 18 aprilie, la Sanatoriul Techirghiol, precizez că în cursul dimineții de 15 aprilie, discutând cu avocatul Marius Mocanu, i-am spus că vreau să dau declarații și nu în incinta Sanatoriului, mai exact în cantină. Mai precizez că ar fi existat o pauză de aproximativ 40 de minute la prânz, între mese, și nu aș fi avut timp să spun tot ce aș fi avut de spus în acest timp. De aceea, atunci când am primit citația, am anunțat că nu vreau să dau declarații în Sanatoriul Techirghiol. Precizez că, la Sanatoriu, nu se fac proceduri de recuperare de vineri după-amiaza până luni dimineață. În aceste condiții, eu veneam în weekend acasă, iar luni mă întorceam la Sanatoriu pentru proceduri. Deplasarea de la Techirghiol la Constanța am făcut-o folosindu-mă de un cărucior. Ca mijloc de transport am folosit mașini particulare. Pentru termenul din 5 mai, nu m-am putut deplasa la instanță pentru audiere, având în vedere că, pe de-o parte, anterior, fusesem deplasat la Serviciul de Medicina Legală, în vederea expertizării, precum și la SCJU. Am beneficiat de asistență medicală continuă și am apreciat că nu voi putea rezista mai multe ore la instanță, cât va dura audierea. Pentru termenul din 19 mai, arăt că am lipsit deoarece în 18 mai, în jurul orei 18.00, m-am simțit rău. La internare, în 18 mai, am avut tensiunea 210 cu 110 și mi s-a administrat nitroglicerină. Față de disponibilitatea instanței de a fixa un termen, în oricare zi a săptămânii, pentru audierea mea, precizez că nu eram în măsură să stau în instanță suficient de mult pentru a da declarații. De asemenea, riscam să pierd mai multe ședințe de judecată. Precizez că intenționam să mă operez de coxartroza din 2011 pentru că aveam dureri foarte mari și nu puteam dormi. Este vorba de operația la șold“.