Constantinescu află azi dacă are dreptul la muncă

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a contestat, ieri, pentru a doua oară interdicțiile prevăzute în măsura controlului judiciar impusă în dosarul Centrului Militar Zonal (CMZ), în care șeful CJC este acuzat că nu a plătit o factură telefonică de 3.000 de lei. Astfel, Constantinescu a prezentat în fața magistratului Curții de Apel Constanța motivele pentru care nu este de acord cu prevederile controlului judiciar care îi interzic să ia legătura cu angajații CJC și consilierii județeni, dar, pe de altă parte, îi permit să-și exercite funcția de președinte al CJC. Cum ar putea Constantinescu să meargă la serviciu dacă nu are voie să ia legătura cu angajații instituției? La această întrebare nu au răspuns nici magistrații Tribunalului Constanța, care însă au menținut interdicțiile prevăzute prin controlul judiciar. Asta cu atât mai mult cu cât niciunul dintre angajații CJC nu este citat ori implicat în dosarul CMZ, iar consilierilor CJC nu li se poate impune cum să voteze proiectele de hotărâre propuse în ședințele Consiliului. La termenul de ieri, Constantinescu a explicat cum a ajuns să fie cercetat pentru că a dus la îndeplinire o hotărâre a Consiliului Județean. „Spațiul în care funcționează CMZ este proprietatea CJC și a fost reabilitat în 2004. În 2007, când România a eliminat stagiul militar obligatoriu, s-a eliberat mai mult de jumătate din spațiu, inclusiv organigrama CMZ s-a diminuat la jumătate. Atunci, la propunerea mea și a mai multor consileri județeni, s-a inițiat și s-a votat o hotărâre de Consiliu prin care arhivele naționale, care erau în pericol de a fi distruse ori deteriorate, să fie mutate în spațiul excedentar al imobilului de pe str. Mircea cel Bătrân nr. 109. Aceasta este marea mea „vinovăție“, pe care eu o consider îndatorire“, a spus Nicușor Constantinescu.

PREȘEDINTELE CARE NU SE POATE DUCE LA SERVICIU Șeful CJC a spus că, dacă nu ar fi dus la îndeplinire o hotărâre a CJC, ar fi fost acuzat de neglijență în serviciu. „Uitați-vă în ce Kafka suntem noi, la 25 de ani de la Revoluție. Curtea de Apel București, care m-a eliberat în dosarul certificatelor de urbanism, nu a pus nicio interdicție de a mă întâlni cu angajații CJC, iar în dosarul în care niciun angajat al Consiliului nu este implicat am interdicție. Cum să faci bugetul județului dacă nu vorbești cu cei care lucrează la direcția de buget-finanțe și nu ai datele de anul acesta ca să vezi ce proiect faci pentru 2015?“, a întrebat Constantinescu, adăugând că are speranța că instanța va lua o hotărâre înțeleaptă în interesul județului Constanța, pentru că, neputând face bugetul, neputând face plăţi şi coordona subordonatele CJ, nu își poate duce la îndeplinire nici mandatul de președinte al CJC. Judecătorul Curții de Apel vor anunța astăzi dacă șeful CJC se va putea întoarce sau nu la serviciu. Pe de altă parte, și angajații CJC așteaptă decizia instanței pentru a ști dacă vor căuta soluții alternative pentru întocmirea proiectului de buget pentru 2015. „I s-a simțit lipsa președintelui, pentru că el avea alt ritm și cunoștea foarte bine toate proiectele. Pentru noi a fost destul de greu, pentru că a trebuit să preluăm din mers toate proiectele, de care până atunci nu ne-am ocupat, și, până am intrat în miezul problemei, a fost destul de greu“, a declarat vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir.