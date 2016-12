Constantinescu, arestat preventiv, acuzat că a ajutat sportivii și veteranii

Telenovela reținerii președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, de către DNA, de data aceasta de Serviciul Teritorial Constanța, și-a consumat, vineri, un nou act. După ce, joi, casa de producţie DNA a pus în scenă, într-un nou dosar, un spectacol cu mascați la sediul CJC, unde procurorii au chemat trupele speciale ale Jandarmeriei din București pentru a pune în executare un banal mandat de aducere şi pentru ridicarea unor acte care puteau fi solicitate civilizat, Nicușor Constantinescu s-a aflat, vineri, în fața magistraților Tribunalului Constanța, unde DNA a cerut încuviințarea pentru un nou mandat de arestare preventivă. Al treilea în decurs de numai un an. La intrarea la instanță, întrebat de jurnaliști cum se simte, Constantinescu a spus: „Ca într-un sicriu. Este un abuz al poliției politice a DNA”. Avocatul Marius Mocanu a declarat că a depus probe noi, încercând să ”contrabalanseze argumentele și probele care au fost prezentate și pregătite timp de mai bine de un an de DNA Constanța”. ”Faptele cele mai grave care se rețin în sarcina lui Constantinescu sunt de abuz în serviciu, dar pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale în urmă cu un an. Acesta a fost și motivul pentru care noi am spus că nu se impune arestarea preventivă în acest moment. Asta în condițiile în care acum un an, pentru aceleași fapte, nu s-a dispus nici măcar măsura controlului judiciar”, a spus Mocanu. El a punctat că a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pentru ca Nicușor Constantinescu să poată face tratamentul pentru cancerul de prostată de care suferă, dar și în raport cu celelalte dosare în care este cercetat sub control judiciar. Cu toate argumentele avocaților, care au spus că unele acuzaţii care i se aduc șefului CJC în acest dosar nu sunt noi și că au mai fost demontate în instanţă de apărare, Constantinescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

CERCETAT PENTRU CĂ AJUTĂ SPORTIVII ȘI VETERANII De ce este acuzat șeful CJ Constanța? Printre învinuirile care i se aduc lui Constantinescu se numără faptul că ”a plătit 37.000 lei unor asociaţii din judeţul Constanţa, în scopul determinării membrilor și apropiaților acestora să voteze listele unui partid politic”. Dar ce înseamnă ”marea corupție” de care vorbește DNA? Este vorba despre ajutoare financiare acordate Asociaţiei Veteranilor de Război (22.000 de lei) şi Asociației Ruşilor Lipoveni (15.000 de lei) în urma unor hotărâri votate, în 2012, ÎN UNANIMITATE de consilierii județeni, adică de aleși de la toate partidele. Ambele ajutoare financiare au fost acordate la cererile celor două asociații. În cazul Asociației Ruşilor Lipoveni, banii au fost folosiți pentru achiziționarea unor costume populare, iar în cazul Asociaţiei Veteranilor, pentru ajutorarea a 440 de veterani și urmași ai veteranilor de război. Avocatul Marius Mocanu a spus că aceste sume nu au niciun fel de legătură cu alegerile din 2012, pentru că CJC a acordat constant bani, începând din 2004, către ambele organizatii.

EXCES Șeful CJC mai este anchetat, printre altele, pentru că a introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului din 12 februarie, anul curent, mai multe proiecte de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a mai multor cluburi şi asociaţii sportive din judeţul Constanţa, ”urmărind prejudicierea bugetului, care însă nu s-a mai produs deoarece proiectele au fost retrase”. ”Practic, Constantinescu este acuzat de ceva ce nu s-a întâmplat”, au spus surse politice. Avocatul Cătălin Dancu a spus că în cazul șefului CJC este o măsură excesivă.