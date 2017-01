Constantinescu, cercetat în libertate în toate dosarele

06:58:25 / 15 Mai 2015

Din nou

Daca era un functionar public cu functie modesta la boala lui asa de comentata se retragea la pensie de boala .Ca sa puna capat tuturor suspiciunilor la adresa sa , si vrea sa minceasca poate so faca si in privat ,iar daca mai are dreptul ,sa incerce di nou sa candideze la anul si atunci o sa se vada increderea constantenilor in el