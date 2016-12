Constantinescu, cercetat pentru orice

09:12:58 / 01 Aprilie 2015

Costantinescu

Cum poti votbi tu Hotule ca ai facut multe in judet.Cred ca tu nu cunosti tot judetu in ce situatie se afla ,ca la 1800 intrebatil pe Irlandez care a scris articolul de Rominia cit de inapoiati sintem la tara.Chiar nu iti est Rusine sa minti si tu te tratezi in America mai este si Hotul si mai mare se trateaza in Franta Bombonel si va dati toti cu miru sa sensibilizati lumea,Ordinarilor.