Constantinescu cere din nou dreptul să-și exercite funcția publică

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, se va afla, astăzi, din nou în fața magistraților de la Tribunalul Constanța, unde se va judeca prelungirea sau nu a controlului judiciar impus șefului CJC în cele două dosare pe care le are pe rolul instanței constănțene, cel în care este acuzat că ar fi încercat subfinanțarea Centrului Militar Zonal și cel privind finanțarea cluburilor sportive care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional. Cum controlul judiciar în cazul lui Constantinescu expiră în 30 iulie, automat, instanța este obligată să judece, din oficiu, mai devreme, dacă se mai impune menținerea șefului CJC sub control judiciar. Pe de o parte, există informații că procurorii DNA vor cere menținerea lui Constantinescu sub control judiciar. Pe de altă parte, președintele CJC va solicita, prin avocatul său Marius Mocanu, eliminarea controlului. Dacă nu se poate elimina în totalitate această măsură, Nicușor Constantinescu speră ca măcar acum să i se anuleze interdicțiile de a-și exercita funcția de președinte al CJC și de a lua legătura cu angajații Consiliului și aleșii județeni.

REFUZURI SISTEMATICE Aproape la fiecare termen la care s-a prezentat în cele două dosare, Constantinescu a cerut dreptul de a munci, drept ce este garantat de Constituție, dar care nu este valabil și pentru Constantinescu. De fiecare dată, el a spus că nu își poate exercita funcția pentru care a fost ales de peste 150.000 de locuitori ai județului. ”Se spune că trebuie să nu îmi exercit profesia de președinte al CJC, or, eu sunt inginer electromecanic de formare, dar în funcția de la CJC eu sunt ales, nu e o meserie. Este o confuzie a termenilor“, a afirmat Constantinescu. În plus, el a invocat în dese rânduri și faptul că decizia de a-l ține departe de CJC nu se mai justifică pentru că dosarele sunt deja trimise la instanță, iar martorii au fost audiați. ”Care este motivația? E numai dorința unora de a nu-mi exercita mandatul la CJC. Este un abuz”, a punctat Constantinescu. În fața instanței, Constantinescu a notat și faptul că i se pare suspect cum magistrații din Constanța refuză sistematic, de cinci luni încoace, să-i permită să se întoarcă la CJC, iar, în schimb, cei de la București, unde este judecat în alte trei dosare, nu i-au impus nicio interdicție.