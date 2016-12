Constantinescu cere să i se respecte dreptul la muncă

Astăzi se împlinesc 151 de zile (aproximativ cinci luni) de când președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, i s-a interzis dreptul de a munci. Un drept ce este garantat de Constituție, dar care nu este valabil și pentru Constantinescu. El nu își poate exercita funcția pentru care a fost ales de peste 150.000 de locuitori ai județului din cauza faptului că se află sub control judiciar atât în dosarul în care este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal, cât și în cel legat de finanțarea echipelor sportive. În mod surprinzător, magistrații din Constanța au refuzat sistematic să-i permită să se întoarcă la muncă, în schimb, judecătorii de la București, unde Constantinescu este judecat în alte trei dosare, nu i-au impus nicio restricție în ultimele șase luni. Interdicția de a-și exercita funcția publică impusă unui ales la solicitarea DNA este o practică tot mai des utilizată de procurori și este la fel de controversată ca și abuzul de arest preventiv. Nu de puține ori, șeful CJC și avocații săi au spus că i se încalcă acestuia dreptul fundamental la muncă, prevăzut în art. 41 din Constituția României. ”Se spune că trebuie să nu îmi exercit profesia de președinte al CJC, or, eu sunt inginer electromecanic de formare, dar în funcția de la CJC eu sunt ales, nu e o meserie. Este o confuzie a termenilor“, a afirmat Constantinescu. În plus, el a invocat în dese rânduri faptul că decizia de a-l ține departe de CJC nu se mai justifică pentru că dosarele sunt deja trimise la instanță, iar martorii au fost audiați în cazul CMZ. ”Care este motivația? E numai dorința unora de a nu-mi exercita mandatul la CJC. Altfel nu-mi explic. Dar asta se face prin abuz”, a punctat Constantinescu în 8 iulie, când a contestat din nou, la Tribunalul Constanța, restricția impusă în controlul judiciar, aceea de a nu-și exercita funcția pentru care a fost ales în 2012.

EXCEPȚIE DE NECONSTITUȚIONALITATE Într-o situație similară s-a găsit și deputatul Sebastian Ghiță, cel căruia procurorii i-au interzis, în urmă cu o lună, să-și exercite mandatul de parlamentar. La vremea respectivă, măsura impusă de DNA a fost considerată una abuzivă, drept pentru care Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația lui Ghiță și a anulat interdicția. Pornind și de la acest exemplu, avocații lui Constantinescu au înaintat instanței două cereri de judecare a excepției de neconstituționalitate privind articolul din Codul Penal în baza căruia i se interzice unui ales să își exercite funcția. Este vorba despre articolul 215, alineatul 2, litera „e” din Codul de Procedură Penală, în care se arată că organele de control judiciar pot cere ca inculpatul să nu exercite funcția, meseria sau activitatea pe care o desfășura în momentul comiterii faptei. Cererile de judecare a excepției de neconstituționalitate au fost redactate de avocatul Lucian Bolcaș și au fost admise de magistrați, fiind trimise deja spre judecare la Curtea Constituțională a României (CCR). Avocații președintelui CJC au argumentat că această prevedere încalcă cel puțin șase articole din Constituție, referitoare la dreptul la muncă, ce nu poate fi îngrădit, și la statutul aleșilor locali.

”MANDATUL UNUI ALES NU POATE FI ÎNTRERUPT PRIN VOINȚA SINGULARĂ ȘI BAZATĂ PE SUBIECTIVISMUL SUSPICIUNILOR REZONABILE ALE UNUI SINGUR PROCUROR”

Avocatul Lucian Bolcaș a declarat că, spre deosebire de alte activități, funcția de președinte al CJ se realizează în baza unui mandat dat de către populație. ”Autoritatea și legitimitatea pe care le au aleșii în exercitarea atribuțiilor lor sunt date de către populație, care este purtătoarea suveranității naționale. Nu se poate ca mandatul unui ales să fie întrerupt prin voința singulară și bazată pe subiectivismul suspiciunilor rezonabile ale unui singur procuror. Ar însemna să se arunce la coș votul a zeci și sute de mii de oameni, ceea ce nu este în concordanță cu spiritul Constituției. Se poate vorbi despre o dictatură a procurorilor, iar CCR nu are dreptul să-și bată joc de un ales”, a punctat Bolcaș. Până când CCR va da un verdict privind excepția de neconstituționalitate, Curtea de Apel Constanța va judeca, mâine, recursul înaintat de Constantinescu la decizia Tribunalului din 10 iulie, când magistrații au respins revocarea controlului judiciar impus în cele două dosare de la Constanța ale lui Constantinescu.