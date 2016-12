Constantinescu, în fața unei noi solicitări DNA de prelungire a arestului la domiciliu

Președintele ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, va ajunge astăzi la Tribunalul Constanța, unde se va judeca cererea sa de ridicare a măsurii arestului la domiciliu, impusă în urmă cu două luni, la solicitarea DNA, în dosarul 200. Este vorba despre dosarul în care Constantinescu este cercetat și încă netrimis în judecată (după trei luni în care i s-a impus să nu părăsească granița propriei case) pentru punerea în aplicare a unor hotărâri de Consiliu Județean (HCJ) privind finanțarea sportului constănțean, a Asociației Rușilor Lipoveni și a veteranilor de război, dar și pentru că a onorat contracte încheiate legal între CJC și două firme constănțene. Președintele ales al CJC a declarat în nenumărate rânduri că nu înțelege de ce s-a impus în cazul său această măsură care îi restricționează libertatea.

CIUDĂȚENII DIN DOSAR Încă de la deschiderea dosarului, în care nu s-a judecat nimic pe fond, dar s-a dispus măsura arestului la domiciliu în urmă cu două luni, Constantinescu a explicat atât personal, cât și prin avocați și că nu înțelege de ce speța se dorește a fi judecată în dreptul penal, în condițiile în care mare parte dintre acuze sunt legate de aplicarea unor hotărâri de Consiliu Județean (HCJ), care pot face obiectul exclusiv al unor judecăți de drept administrativ. „Eu sunt arestat a opta oară pentru că am dus la îndeplinire HCJ care privesc viața județului Constanța, situația socială a oamenilor din județ, infrastructura, drumurile, reabilitarea căminelor culturale, plantarea a milioane de salcâmi și pomi fructiferi prin proiecte și programe ale CJC. Sunt acuzat inclusiv pentru că am adus copiii de la țară să vadă obiectivele turistice, Marea Neagră și tot ce înseamnă o bucurie pentru copii", a spus Constantinescu. El a mai spus că una dintre cele mai ciudate acuze este cea prin care se încearcă politizarea sumelor acordate veteranilor de război, prin insinuarea faptului că ele ar fi fost acordate în scop de corupere a electoratului, în condițiile în care acești bătrâni primesc bani de la CJC în fiecare an încă din 2008.