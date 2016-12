Constantinescu nu mai e arestat în dosarul CMZ

05:22:33 / 17 Aprilie 2015

Sportul

Sportul trebuie ajutat fara a incalca legile actuale,bune sau rele(eu cred ca sunt chiar foarte rele!) Cat despre implicarea dmnului Constantinescu in sprijinul sportului constantean,pe langa faptul ca pana a ajuns sef CJC nu a avut nici o legatura cu sportul,mai cred ca avut in gand afacerile personale la vedere,mai ales cu hotelul Flora,unde toate echipele venite in Constanta pentru competitii se cazau si serveau masa,plus cantonamente locale pe timp de iarna. Daca sprijinea cu adevarat dezinteresat sportul,nu se opunea,alaturi de prietenii sai,ca Hagi sa faca o adevarata baza sportive in zona Badea Cartan si s-a dus tocmai la marginea orasului Ovidiu. Ii anunt pe toti cei care sprijina "dezinteresat financiar" sportul ca de la anul vom avea la Constanta-Ovidiu o echipa in Liga 1,dar multor constanteni deplasarea dus-intors la meciuri va fi dificila. Cat despre mult promisa sala de sport moderna au trecut peste 10 ani si nimic,iar in situatia actuala o putem trece sigur la minciuni electorale