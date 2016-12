Constantinescu nu va mai fi audiat în dosarul „CMZ”

16:21:53 / 16 Aprilie 2016

pe timpul....

Atata nedreptate....sa nu - l lasi pe cetatean sa aduca probe care ar demonstra nevinovatia lui nu sau intamplat nicaeri in lume...In Romania anului2016...barabas ar castiga din nou in fata lui Isus...Acest proces este o mascarada bashita la fel sa intamplat cu Voiculescu al carui prejuduciu a fost umflat din pix la comanda bashita...Ce a ce nu sa mai intamplat cu acelasi zel in mascarada ..Microsoft ..in care personajele cheie au ramas si cu banii si au fost achitati..Iar neica Cocos..care si-a cumpara hotel dun banii de spaga tocmai in Dubai a fost condamnat la 2 ani!!!!!!!!! Din care treisfertui ia executat prin spitale si la...domiciliu..Ce parere aveti.despre justitia din romanika?...Cu uni muma cu alti..Topor..!