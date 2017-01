Constantinescu rămâne sub control judiciar în dosarul CMZ

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicuşor Constantinescu, rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ). Magistrații Tribunalului Constanța au respins, ieri, cererea şefului CJC de modificare a măsurii controlului judiciar, astfel că Nicușor Constantinescu rămâne cu interdicția de a lua legătura cu aleșii județeni și angajații CJC care au votat și dus la îndeplinire hotărârile de Consiliu în care se consideră că a fost subfinanțat CMZ. Decizia Tribunalului nu este definitivă. Amintim că, la termenul din 21 ianuarie, Constantinescu a cerut instanței ridicarea controlului judiciar, pentru că, potrivit apărării, nu se mai justifică această măsură. Asta pentru că angajații CJC și consilierii județeni care au aprobat ori pus în executare hotărârile de Consiliu care sunt anchetate nu au fost chemați în instanță ca martori, deci faptul că oricare dintre aceste persoane s-ar întâlni cu șeful CJC nu poate influența cursul procesului. Mai mult decât atât, avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu, spune că, în ultimul an, clientul său a fost sub control judiciar timp de nouă luni și a răspuns oricăror solicitări venite din partea instanței, DNA ori Poliție, acesta fiind un alt motiv pentru care nu se impune menținerea controlului judiciar. „Prin situația inedită și aberantă în care sunt, nu-mi pot duce la îndeplinire mandatul care mi-a fost încredințat de cetățeni. Atât timp cât nu am voie să iau legătura cu aleșii județeni, este o limitare a exercitării funcției“, a declarat Nicușor Constantinescu.