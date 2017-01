Constantinescu şi Iliescu au reuşit, Băsescu petrece

13:35:26 / 01 Aprilie 2014

PNL

Suntem in NATO , dar nu avem nici o influenta ! In ultima perioada Romania a reactionat timid, nu s-a impus cu absolut nimic. Putem spune ca suntem si nu prea. Am ajuns in NATO datorita lui Iliescu si Basescu, dar la ce folos daca nu stim sa comunicam si mai mult , in prezent, ne reprezinta Ponta si Basescu ! Crin Antonescu este omul care a fost deschis si care ne-a reprezentat demn in fata altor tari , atunci cand a fost presedinte interimar al Romaniei ! La alegerile europarlamentare si cele prezidentiale trebuie sa sprijinim singura alternativa credibila, PNL, pentru ca mai apoi sa stim ca cineva are grija de cetateni si de tara !