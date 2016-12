Constantinescu şi Iliescu susţin că Băsescu poartă responsabilitatea crizei

Foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Ion Iliescu, prezenţi, la sfîrşitul săptămînii trecute, la o emisiune televizată, au susţinut că actualul şef al statului poartă responsabilitatea acestei crize politice, susţinînd că acestuia i-ar fi stat la îndemînă să o rezolve rapid. Emil Constantinescu a menţionat că, pentru prima dată în 20 de ani, s-a format o majoritate parlamentară declarată, care a propus preşedintelui un candidat de premier, pe Klaus Iohannis. În opinia sa, Traian Băsescu putea să termine criza “dacă îl interesa ce se întîmplă cu ţara”, aşa cum spune, numindu-l pe Iohannis premier, situaţie în care, în cîteva zile, guvernul ar fi fost alcătuit, apoi ar fi fost aprobat de Parlament: “Preşedintele Băsescu a ştiut de la început că Lucian Croitoru nu va putea să formeze un guvern. Ştie de la început, ne-a spus a doua soluţie, că propunînd pe cineva din PD-L nu va fi acceptat de Parlament. Deci preşedintele doreşte o criză prelungită şi vreau să o spun eu foarte clar şi putem să o spunem şi împreună, dacă domnul preşedinte Iliescu este de acord, ca foşti preşedinţi ai României, preşedintele Băsescu poartă întreaga responsabilitate a acestei crize şi va trebui şi în prezent şi istoric să suporte toate consecinţele ei”. Ion Iliescu a apreciat, la rîndul său, că ar fi stat la îndemîna preşedintelui o rezolvare rapidă a crizei. El a arătat că şeful statului are atributul de a desemna un premier şi a susţinut că, potrivit prevederilor constituţionale, în cazul în care nu există un partid parlamentar cu majoritate, el desemnează un prim-ministru după consultări cu formaţiunile politice, în urma cărora să se degaje o soluţie care să poată întruni o susţinere parlamentară. Iliescu a adăugat că patru grupuri parlamentare i-au sugerat lui Băsescu un candidat care are asigurată o majoritate de 65% în Parlament, iar şeful statului o “ignoră” şi “îşi asumă răspunderea prelungirii crizei”: “Criza guvernamentală actuală are soluţii, ea putea fi rezolvată rapid dacă aveam un preşedinte normal, care să ţină seama de Constituţie, litera şi spiritul ei şi să se consulte firesc cu partidele”. Referitor la declaraţia actualului şef al statului privind posibilitatea dizolvării Parlamentului, liderul PSD a susţinut că “un asemenea mod de comportament şi adresare către Parlament este inacceptabil”: “Şantajul e ca să-i pună în alertă pe parlamentari: fiţi atenţi, dacă nu votaţi ce vă propun eu, am la îndemînă acest mijloc să dizolv Parlamentul şi, deci, vă pierdeţi statutul de parlamentar”. Ion Iliescu s-a arătat nemulţumit şi de faptul că Băsescu a lansat, în ultimele zile, “jigniri inacceptabile” şi la adresa celor doi foşti preşedinţi ai României.