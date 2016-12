Judecătorul Iulia Cezara Suciu, de la Tribunalul Constanța, a dat, miercuri, verdictul în dosarul în care președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ). Potrivit minutei postate pe site-ul Tribunalului Constanța, Constantinescu a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu în formă continuată. În cazul în care va fi condamnat definitiv, Constantinescu nu va mai avea, timp de cinci ani, dreptul de a fi ales și de a ocupa o funcţie publică, perioadă care va curge după executarea pedepsei sau în cazul în care va fi grațiat. De asemenea, Tribunalul a mai decis să scadă din pedeapsa aplicată perioada în care șeful CJC a fost arestat preventiv, adică de la 6 noiembrie 2014 şi până la 5 decembrie 2014, inclusiv, şi arestul la domiciliu efectuat de Constantinescu din 3 martie 2015 până în 24 aprilie 2015, inclusiv. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Constanța în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

BANALA FACTURĂ DE 4.000 DE LEI Amintim că dosarul CMZ a debutat cu episodul brutal din 14 ianuarie 2014, când procurorii l-au încătuşat pe Constantinescu în faţa sediului CJC, l-au trântit cu capul pe mașină şi l-au dus cu forţa la DNA Constanţa, doar pentru că nu a plătit o banală factură de telefon. „Am fost acuzat inițial că nu am plătit o factură de 4.000 de lei la CMZ. A fost o mascaradă, în care procurorul de caz a pus în aplicare el însuși mandatul de aducere la DNA, deși această atribuțiune revine doar poliţiştilor judiciari și nu procurorului de caz. În plus, procurorul trebuia să se legitimeze în faţa mea, conform Codului de Procedură Penală. Trebuia să spună cine este, să prezinte mandatul şi să pot chema avocatul. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. În plus, procurorii care m-au săltat din faţa CJC s-au prezentat ca având alte calităţi decât cele oficiale, spunând că sunt de la Vamă”, a spus Constantinescu, la acea vreme. Modul în care a fost pus în practică mandatul de aducere la DNA a fost de-a dreptul halucinant pentru o ţară care se vrea a fi democratică. Filmările de la vremea respectivă au arătat că Nicușor Constantinescu a fost întâmpinat prieteneşte de un individ, i s-a strâns mâna, a fost sărutat pe obraz şi condus spre un loc în care, ulterior, urmasă fie trasă o maşină de poliţie. Ajuns unde-și doreau polițiștii, șeful CJC a fost înconjurat imediat de mai mulţi indivizi, care până atunci stătuseră pitiţi prin boscheţi şi pe după maşini, luat pe sus, împins, i s-au sucit mâinile la spate şi a fost ameninţat că i se vor lega picioarele dacă nu urcă în autovehicul. După zeci de secunde de împins şi tras fără succes, unul dintre civili se hotărăşte să fluture în sfârşit un mandat şi să se legitimeze. Cetăţeanul Constantinescu se supune mandatului şi urcă în maşină.

ACUZE Deși a plecat de la o banală factură de telefon, procurorii DNA au extins acuzațiile în cazul lui Constantinescu și l-au învinuit că a încercat să restrângă, în baza a două hotărâri emise de CJC în 2009 și 2012, spațiile destinate CMZ în sediul situat pe strada Mircea cel Bătrân, aflat în proprietatea Consiliului. În plus, oamenii legii l-au mai acuzat pe Constantinescu de faptul că a solicitat SC RAJA SA rezilierea unilaterală a contractului de furnizare a apei către CMZ și a încetat să mai asigure furnizarea serviciilor de telefonie fixă. Una dintre cele mai aberante acuzații aduse lui Constantinescu a fost că, în loc să plătească facturile CMZ pentru utilități, a preferat să organizeze acțiuni cultural-educative și să ofere protecție socială unor categorii defavorizate de cetățeni.

UMILIRE De-a lungul procesului, Constantinescu nu a încetat să spună că este nevinovat, pentru că din toate acuzațiile care i se aduc nu reiese existența unor fapte de corupție. La fel a procedat și ieri, când a susținut o conferință de presă după aflarea veștii că a fost condamnat la închisoare cu executare. „Nu am avut parte de o judecată echitabilă. Am fost umilit, plimbat între Constanța și București. Aleșii se dau jos prin vot, nu prin anchete penale. Mi s-a încălcat dreptul la apărare. Mi s-a refuzat dreptul de a desemna un expert-parte, care să participe la realizarea unui raport din care să reiasă dacă există sau nu un prejudiciu, mi s-a respins și cererea de a-i audia ca martori pe șeful Direcției Arhivelor Statului, filiala Constanța, Virgil Coman, și pe fostul șef al ISU „Dobrogea” Viorel Costache. Am fost împiedicat să-mi exercit funcția de președinte al CJC și, totodată, mi s-a interzis să iau legătura cu aleșii județeni. Culmea, aceste interdicții nu au fost impuse și de magistrații din București, unde sunt judecat în alte dosare. Eu nu am repartizat spații pentru mine, ci pentru instituții alte statului. Astea nu sunt fapte penale. Sunt contravenții faptele incriminate de DNA, care pot fi supuse cel mult contenciosului administrativ. Nu e dare sau luare de mită”, a spus șeful CJC.

„ESTE PRIMA DATĂ CÂND UN ALES E CONDAMNAT PENTRU CĂ A DUS LA ÎNDEPLINIRE HOTĂRÂRI DE CONSILIU”

Președintele CJC a amintit apoi că, încă de acum două săptămâni, se aștepta să fie condamnat la închisoare. „Astăzi (miercuri, n.r.) e ziua mea. Doamna judecător mi-a făcut un cadou”, a spus Constantinescu. El o acuză pe judecătoarea Suciu că, practic, a „intrat cu bocancii în legea administrației locale”. „Dacă nu duceam la îndeplinire hotărârile CJC, eram acuzat oricum. Sunt condamnat că am adus un beneficiu județului, nu familiei sau prietenilor. Am vrut să mut în spațiile libere din sediul CMZ documentele Arhivelor Naționale care erau ținute în condiții improprii și, de asemenea, am dorit să aloc un spațiu și pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Nu am vrut să deschid vreun SRL pentru familia Constantinescu. Suciu a făcut o mulțime de abuzuri, culminând cu arestarea mea în februarie, deși nu am încălcat controlul judiciar. Am recuzat-o pe doamna judecător în numeroase situații dar, de fiecare dată, cererile de recuzare au fost respinse. Mai mult, am primit și o amendă de 5.000 de lei pentru că am îndrăznit să o recuz pe doamna Suciu. Am fost judecat pentru aceeași faptă de două ori (prima dată a fost judecat în urma unui denunț făcut de fostul prefect Claudiu Palaz şi a câștigat - n.r.). Sentința este nelegală și netemeinică. Deși am achitat chiar mai mult decât trebuia din prejudiciul calculat, respectiv peste 80.000 de lei, judecătorul a dispus obligarea la plata sumei de 70.000 de lei. Concluzionând, judecătorul Suciu m-a condamnat fără nicio probă, fără nicio faptă. În aceste condiții, mă aștept ca, în dosarul în care sunt acuzat de finanțarea echipelor sportive, judecat tot de Iulia Cezara Suciu, să fiu condamnat probabil la spânzurătoare”, a punctat Constantinescu. Șeful CJC spune că pedeapsa primită este un atac la democrație. „Este prima dată în 25 de ani când un ales e condamnat la închisoare pentru că a dus la îndeplinire hotărâri de consiliu. Este un grav abuz la democrație să fii condamnat pentru hotărâri de Consiliu Județean. Este, totodată, un atac la aleșii locali. Nimeni nu va mai vota niciun proiect. Nicio hotărâre nu va mai fi votată cu inima deschisă. Aleșilor le va fi frică să nu ajungă în situația mea. Adevărata problemă este aceea că, la 25 de ani de la Revoluție, se fac abuzuri grave în Justiție, care a devenit un câmp tactic pentru DNA și SRI”, a spus Constantinescu.

Luptă până la capăt

Dincolo de chinurile prin care a trecut, cu sau fără voia lui, în cazul lui Constantinescu mai este și dimensiunea familială. ”Nu știu cum am să le explic copiilor mei, Ștefan și Smaranda, despre condamnarea mea, că nu am furat și că doar am adus bunăstare CJC”, a punctat șeful CJC. El a adăugat că nu se va da bătut și că va lupta în continuare. „Eu nu pot decât să mă apăr. Voi face recurs, voi cere expertiză și voi cere audierea martorilor refuzați de doamna Suciu. Nu am greșit cu nimic. Dacă există vreo pată în dosar, eu îmi dau demisia, mă duc și mă spânzur, probabil că asta se dorește - execuția mea. Mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu, toate lucrurile pe care le-am zis până acum trebuie să fie spuse. Este o pată pentru Justiția din Constanța”, a conchis Constantinescu.

Citește și:

Constantinescu, condamnat. Sentința nu este definitivă - UPDATE

La Constanţa, DNA anchetează râul, ramul...

Salvăm arhivele sau cazăm gratis generali pe timpul verii?