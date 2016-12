Constituţia K.O.

Dacă se va reuşi, nu ştiu prin ce manevre, schimbarea lui Mircea Geoană din fotoliul de preşedinte al Senatului, atunci Constituţia României va fi făcută, conform celebrei expresii, „knock out”! Ceea ce nu înseamnă, ca să păstrăm limbajul pugilistic, că legea fundamentală a democraţiei noastre nu este deja „groggy”, graţie incredibilelor stratageme legislative pe care Guvernul Boc le învârte pe degete precum un prestidigitator…

Rar mi-a fost dat să văd, în ultimele două decenii, un guvern care să se dezică de atâtea ori de propriile sale hotărâri sau ordonanţe, ca şi cum s-ar lepăda de diavol în fiecare zi. Parcă îmi vine să scriu despre Cabinetul Boc că pune mai întâi la încercare răbdarea populaţiei, după care retractează repede orice măsură pripită ca să evite o explozie socială. Nu-i vorbă că erorile sunt atât de gogonate, încât acest guvern trăieşte, din punctul de vedere al credibilităţii, ca pe un butoi cu pulbere şi ne face şi pe noi să ne simţim la fel! Dar asta n-ar fi nimic… Ceea ce face Guvernul Boc la vedere, oricât de mari ar fi prostiile, pare mai puţin grav decât manevrele de culise inspirate din umbră de Băsescu.

La bursa zvonurilor care circulă prin redacţiile bucureştene a apărut de câtva timp o ipoteză. Iniţial, nu i s-a dat mare atenţie, dar acum a reapărut în discuţii. Nemulţumit de situaţia de la Transporturi, se pare că preşedintele şi-ar dori o remaniere, dar Radu Berceanu nu poate fi schimbat oricum, căci este unul dintre dinozaurii PD-L-ului. Aşa stând lucrurile, s-ar părea că întreaga campanie împotriva lui Geoană are drept scop nemărturisit eliberarea acelui fotoliu pentru Berceanu. Printr-o asemenea mutare, Traian Băsescu ar împuşca doi iepuri dintr-un foc! Pe de o parte, ar scăpa de influenţa pe care o are în Senat fostul lider PSD. Pe de altă parte, dacă Radu Berceanu ar deveni al doilea om în stat, cum scrie Constituţia noastră aproape pusă la pământ, atunci preşedintele s-ar putea îmbolnăvi fără nicio grijă, pentru că ar şti că lasă ţara tot pe mâna PD-L-ului, căci Berceanu, din poziţia de preşedinte al Senatului, ar deveni automat preşedinte interimar… Îl cred în stare pe Băsescu de un astfel de machiavelism! Mai există două variante alternative, la fel de discutabile. Una îl vizează pe însuşi Cristian Diaconescu la conducerea Senatului, ceea ce ar fi extrem de supărător pentru PSD, iar cealaltă, după dezvăluirile din ultimele două zile, are în vedere alegerile anticipate cu care Mircea Geoană n-ar fi de acord niciodată. Ultima versiune a intrat în discuţie după ce grupul „independenţilor” s-a supărat că nu primeşte funcţii, deşi a ajuns să aibă mai multe locuri în parlament decât UDMR. Situaţie complicată, mon cher!