Constituţia pentru unii, doar o cărticică nesuferită

Câteva zile a fost linişte pe eşichierul politic. Televiziunile au lăsat-o mai moale cu scandalurile şi stenogramele. Oricum ne săturasem. Ni se chircea mintea de revoltă când auzeam de reforme, tăieri şi ieşiri repetate din recesiune. Prezentul portocaliu ne-a abrutizat într-atât încât zdrenţele sufletului nostru sunt încă ude de lacrimi, stârnite de nişte timpuri barbare. Ultimul lucru de care aveam noi nevoie era modificarea Constituţiei, aşa cum vrea preşedintele. E lucru demonstrat: Constituţia e pentru unii doar o cărticică nesuferită, iar Guvernul e doar partenerul de şotron al preşedintelui. Băsescu şi-a ales neinspirat ceasul modificării acestei legi. Dar ce contează? După ce se întorc din vacanţa de Paşte, senatorii şi deputaţii vor trebui să-şi bată capul cu proiectul de revizuire a Constituţiei. Textul pregătit de Guvern şi amendat de Băsescu conţine erori. Marea noutate a proiectului de revizuire a Constituţiei trimis de Executiv la Cotroceni pentru ca Băsescu să-şi exercite rolul (constituţional) de iniţiator o reprezintă introducerea regiunii ca unitate administrativ-teritorială. Nu este un secret, autorul acestui amendament este Băsescu, care a susţinut că în acest fel va avea loc o diminuare a cheltuielilor aparatului de stat. Unii jurnalişti au analizat însă mai bine argumentele prezentate de el şi au descoperit că există prevederi care se bat cap în cap cu principiile existente în UE. Astfel, trecerea de la judeţ la regiune reprezintă o recomandare din partea organismelor europene, pentru absorbţia fondurilor comunitare începând cu anul 2014. UE nu va mai acorda fonduri ample pentru proiecte prezentate de entităţi administrativ-teritoriale reduse ca judeţele, ci pentru entităţi mai mari, în cazul României, regiunile. În situaţia trecerii de la judeţe la regiuni, sistemul unicameral propus de Băsescu devine nefuncţional. Pentru un stat care are regiunea ca unitate administrativ-teritorială majoră, sunt necesare două Camere. Una, de regulă cea superioară, se ocupă de probleme de ordin general - politica de apărare, de ordine şi siguranţă naţională, de problemele de politică externă etc., iar cealaltă devine Cameră a Regiunilor, ce se ocupă de problemele economice, sociale, educaţionale etc., practic legiferează în folosul comunităţilor regionale. Dar Băsescu nu se lasă şi a anunţat că intenţionează să programeze referendumul pentru aprobarea legii de revizuire a Constituţiei în ziua în care se desfăşoară alegerile locale în 2012. Legea fundamentală stipulează însă că intenţia lui poate fi pusă în aplicare doar în situaţia în care Parlamentul adoptă proiectul de revizuire cu maxim 30 de zile înaintea datei stabilite pentru alegerile locale. Cum proiectul de revizuire a Constituţiei va intra în proceduri legislative în prima decadă a lunii mai a.c., este greu de crezut că nu va fi finalizat până în luna decembrie, sau, să zicem, până în luna martie 2012. Caz în care referendumul nu se poate ţine aşa cum vrea Băsescu.