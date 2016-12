Construcţia de zgârie-nori atrage crizele economice!

”Există o corelaţie nesănătoasă între construcţia de zgârie-nori şi crizele financiare”, arată un studiu al Barclays Capital, citat de BBC News. Printre exemple se numără Empire State Building, construită în timpul Marii Depresiuni şi actuala cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa, construită cu puţin timp înainte ca Dubaiul să fie în pragul falimentului. China este, în prezent, ţara care construieşte cei mai mulţi zgârie-nori. De asemenea, India are 14 zgârie-nori în construcţie. ”Adesea, cele mai înalte clădiri din lume reflectă o alocare greşită a capitalurilor şi împiedică corecţiile economice”, au explicat analiştii de la Barclays Capital. Banca a notat că primul zgârie-nori din lume, clădirea Equitable Life, de la New York, a fost finalizat în1873, ceea ce a coincis cu o recesiune de cinci ani. A fost demolat în 1912. Printre alte exemple se numără Willis Tower din Chicago (cunoscut anterior ca Sears Tower) ridicat în 1974, când a avut loc un şoc al petrolului. Iar finalizarea Turnurilor Petronas din Malaezia, în 1997, a coincis cu criza financiară asiatică. Aceste descoperiri ar putea fi un subiect de îngrijorare pentru londonezi, care vor să consuiască ceea ce va fi cea mai înaltă clădire din Vestul Europei, The Shard, ce va avea 310 metri înălţime.

Investitorii ar trebui să fie îngrijoraţi mai ales pe tema Chinei, care în prezent construieşte 53% dintre clădirile înalte din lume, a spus banca. Într-un raport separat, JP Morgan Chase avertizează că valoarea pieţei imobiliare din China ar putea scădea cu 20% în oraşele mari, în următoarele 12-18 luni. În India, miliardarul Mukesh Ambea si-a construit propriul zgârie-nori în Mumbai, o clădire cu 27 de etaje considerată cea mai scumpă casă din lume. Ziarele au scris că această casă are nevoie de un personal de 600 de membri şi valorează peste un miliard de dolari. ”În prezent, India are numai doi dintre cei 276 de zgârie-nori ai lumii de peste 240 de metri, dar în următorii ani intenţionează să construiască 14 zgârie-nori”, potrivit Barclays Capital.