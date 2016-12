Construcţia digului de larg, în continuare blocată

Proiectul de construcţie a digului de larg din portul Constanţa, întrerupt în 1992 din lipsă de fonduri, este blocat din cauza contestaţiilor în instanţă iniţiate de compania declarată câştigătoare şi ulterior exclusă de la licitaţie, Mobius Bau din Germania. În aceste condiţii, o lucrare care ar fi trebuit să înceapă în urmă cu două luni este şi acum amânată, pentru că societatea exclusă de la licitaţie nu doreşte să accepte decizia instanţei. “Compania Mobius a fost exclusă de la licitaţie printr-o sentinţă irevocabilă. Acum ei s-au adresat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care va decide dacă, din punct de vedere procedural, Curtea de Apel Constanţa a respectat legea. Următoarea clasată este compania Van Oord, dar nu putem semna contractul până nu avem răspunsul justiţiei. Reluarea licitaţiei este exclusă, având în vedere că au fost respectate toate procedurile”, a declarat directorul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC), Ioan Bălan. Despre câştigătoarea licitaţiei, Mobius Bau, s-au făcut numeroase speculaţii potrivit cărora ar fi fost ajutată să câştige atât la nivel ministerial, cât şi la nivel local. Subiectul a fost pe larg dezbătut în presă, de licitaţia de peste 140 de milioane de euro fiind legate nume precum senatorul Mircea Banias, secretarul de stat Marin Anton sau directorul APMC, Ioan Bălan. Decizia Curţii de Apel Constanţa trebuie însă respectată ca atare. În aceste condiţii, în bătălia pentru obţinerea contractului de peste 140 de milioane de euro au rămas Van Oord Dredging and Marine Contractors (Olanda) şi Grup Servicii Petroliere & Jan de Nul (Olanda). Van Oord Dredging and Marine Contractors a oferit suma de 99,94 milioane euro în 23 luni, iar asocierea Grup Servicii Petroliere/Jan De Nul a propus preţul de 99,66 milioane euro, în 24 luni. Chiar dacă reprezentanţii conducerii APMC ar dori acum să semneze contractul pentru a demara cât mai repede lucrările, acest lucru nu este posibil, având în vedere că Mobius refuză să admită decizia instanţei. “Cu cât se va lămuri mai repede această problemă, cu atât mai bine. Noi ne dorim să finalizăm acest dig, pe care l-am oprit în 1992. Banii sunt alocaţi de Uniunea Europeană până în 2013. Bineînţeles, am putea lungi tot acest proces de contestare şi am putea face digul şi peste 20 de ani, însă atunci îl vom face cu banii noştri”, a spus Ioan Bălan.