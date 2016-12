Construcţia grădiniţei la Ozmancea, prioritară

Primarul comunei Mereni, Gheorghe Chiriac, încearcă de ani buni să-i mute pe copiii de grădiniţă din satul Ozmancea într-un corp nou de clădire, unul dotat şi utilat conform cerinţelor UE, pentru care a fost realizat un proiect tehnic în urmă cu trei ani. Primarul explică faptul că, din cauza faptului că este liberal, fostele guverne PDL au tăiat unitatea administrativă de pe lista investiţiilor. „Altă explicaţie nu am, pentru că ori de câte ori am cerut sprijinul Guvernului, mi s-a trântit uşa în nas. Acum sper să se schimbe lucrurile şi modul de abordare a problemelor comunităţilor rurale, mai ales că avem de partea noastră un Guvern USL”, a spus Gheorghe Chiriac. El a adăugat că are promisiuni că în acest an vor fi demarate lucrările la noua grădiniţă de la Ozmancea, care va putea găzdui 60 de copii. De asemenea, viitoarea grădiniţă va dispune de două săli de clasă, vestiare, sală pentru copiii bolnavi, încălzire centralizată şi mobilier modern. (T.I.)