Construcţia oleoductului Constanţa - Trieste, în impas?

Proiectul de construcţie a unui oleoduct pan-european între zona caspică şi Italia, care ar trece prin Constanţa, pare a fi pus sub semnul întrebării, ca urmare a lipsei unui angajament clar din partea statelor partenere, potrivit şefului companiei croate Janaf, Ante Markov. Croaţia, România, Serbia, Slovenia şi Italia au semnat, în 2007, un acord pentru construcţia unei conducte pan-europene (PEOP) care să transporte petrol din bazinul caspic către Constanţa şi Trieste (Italia). Potrivit primelor proiecţii, conducta urma să devină operaţională în 2012. „Croaţia şi-a îndeplinit obligaţiile, în privinţa termenilor financiari şi de organizare din faza pregătitoare, dar se pare că nu există un angajament suficient pentru acest proiect”, a declarat Ante Markov. Costul PEOP este estimat la 2 - 3,5 miliarde de dolari. Surse din sectorul petrolier croat au declarat, la începutul acestui an, că este improbabil ca oleoductul cu o lungime de 1.400 de kilometri să devină operaţional înainte de 2015 sau chiar mai tîrziu. „Italia nu a confirmat încă oficial participarea la proiect. Fără Italia şi pieţele pe care le serveşte, construcţia conductei nu are sens”, a mai spus Markov. Alte surse au spus că Slovenia şi-a exprimat îngrijorarea, în discuţiile cu potenţialii parteneri, în legătură cu problemele de protecţia mediului, în zonele care vor fi tranzitate de conductă. Markov a arătat totodată că cei interesaţi de petrolul caspic şi-au orientat atenţia către alte proiecte. PEOP ar urma să aibă o capacitate de 1,2 - 1,8 milioane de barili pe zi.