Construcţiile abuzive de la Poarta 5 au fost demolate

Primăria Constanţa, în colaborare cu Serviciul Domenii din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, secţia 5 Poliţie şi Poliţia Port au executat, ieri, o acţiune comună, care a avut ca scop desfiinţarea construcţiilor provizorii, ridicate abuziv pe domeniul public, identificarea persoanelor care au ridicat construcţiile şi igienizarea terenurilor aflate în imediata vecinătate a intrării Constanţa, de la Poarta 5. La acţiune au fost solicitate şi serviciile societăţii Polaris pentru salubrizarea zonei. Echipe ale celor patru instituţii care au participat la acţiune au asigurat în permanenţă buna desfăşurare a activităţilor de demolare şi salubrizare. „Aici locuiau persoane fără adăpost şi era un focar de infecţie. Seara tîrziu deranjau persoanele din blocurile de locuinţe. În urmă cu o săptămînă, am făcut o identificare a persoanelor care locuiau aici, în jur de 32 de persoane fără adăpost, venite din ţară. Numai trei persoane aveau domiciliul din Constanţa”, a declarat, ieri, subcomisar Bică Constantin, de la Secţia 5 Poliţie. La rîndul lui, administratorul Domeniilor Nord din Portul Constanţa, Adrian Florea, a declarat: „La solicitarea Primăriei, am demarat aceaastă acţiune comună, întrucît zona pe care am salubrizat-o se află la confluenţa teritoriului municipalităţii cu teritoriul APC. Ne-am întîlnit, am anunţat oamenii, deci nu s-a procedat la o evacuare forţată sau în pripă. Primăria va continua această acţiune pînă la demolarea tuturor construcţiilor abuzive, aflate la limita proprietăţilor portului şi municipalităţii”.