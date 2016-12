Construcţiile ilegale de la hotelul Histria, demolate

DEMOLARE La o săptămână după ce procurorul de caz a dispus demolarea hotelului de pe strada Străjerului, din Constanţa, respectiv „Hotel GEC Coiciu“, proprietarul George Vergiliu Bosînceanu trebuie să dărâme şi construcţiile de extindere efectuate la Hotelul Histria, din Staţiunea Mamaia. În ambele cazuri, expertul desemnat să facă verificări a descoperit că lucrările au fost efectuate fără a fi respectată nicio prevedere legală. În raportul întocmit în cazul Hotelului Histria, specialistul a arătat că „au fost executate lucrări de construcţii montaj de extindere a hotelului atât pe orizontală cât şi pe verticală, din cherestea de brad, fără respectarea prevederilor Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii“. Mai mult, expertul a specificat că „nu există certificat de urbanism în legătură cu această construcţie, nu există titlu în sensul legii pentru suprafaţa de teren ocupată prin extinderile neautorizate, nu există expertiză de rezistenţă şi stabilitate (clădirea fiind structurată iniţial pe regim de înălţime P+3E), nu există documentaţie de autorizare a construcţiei şi nu există o recepţie a lucrării“. Concluzia generală a specialistului a fost că imobilul în cauză a fost ridicat cu încălcarea tuturor legilor în vigoare privind proiectarea, executarea, recepţia şi punerea în funcţiune şi exploatarea construcţiilor. În acelaşi timp, expertul a arătat că, la data de 11 noiembrie 2008, inspectorii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) Constanţa au dispus sistarea lucrărilor neautorizate (lucrări de mansardare şi etajare cu lemn a hotelului), iar doi ani mai târziu, pe 18 octombrie 2010, inspectorii Direcţiei Corp Control (DCC) ai Primăriei Constanţa au dispus sistarea unor alte lucrări, respectiv realizarea unei fundaţii de beton. Ambele dispoziţii au fost ignorate însă de constructor.

SECHESTRU ASIGURĂTOR Din probele adunate până în prezent la dosar, anchetatorii au reţinut faptul că imobilul reprezintă un adevărat pericol. „Clădirea în sine prezintă un pericol pentru siguranţa populaţiei pentru că în cazul unor evenimente de genul seisme, alunecări de teren sau incendii, acest imobil nu este apt să asigure siguranţa ocupanţilor şi poate oricând să cadă din cauza lipsei oricăror structuri de rezistenţă certificate. Riscul este cu atât mai mare cu cât construcţia este într-o zonă extrem de circulată, în special în sezonul estival“, a declarat procurorul Teodor Niţă. În baza expertizelor, procurorul a dispus revenirea la situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii, respectiv desfiinţarea construcţiei din Staţiunea Mamaia, din stadiul în care se găseşte la stadiul constatat de inspectorii autorităţii publice. În acest sens ISC Constanţa, în prezent Direcţia Regională în Construcţii Sud Est, a fost învestită să desfiinţeze construcţia ilegală prin forţe şi cheltuială proprie. Pentru recuperarea banilor, procurorul a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar prin instituirea inscripţiei ipotecare asupra imobilului Hotel Histria, precum şi asupra bunurilor ce vor fi recuperate prin procesul de demolare a construcţiei.

EVAZIUNE FISCALĂ Persoanele implicate în acest dosar, Florin Motoi, George Vergiliu Bosînceanu, Ramona Ionela Marin, Tudorel Toma şi Adrian Ciocoiu, prin firmele SC Domip Turism Histria SRL Mamaia, SC Bos Per Scorillo Star SRL Mamaia şi SC Best Bos Per Scorilo SRL Constanţa, sunt cercetate şi sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Pe 13 decembrie, Garda Financiară, împreună cu procurorul de caz, a ridicat toate documentele contabile ale celor trei societăţi pentru verificarea activităţii economico-financiare.